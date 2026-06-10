El precio de la vivienda en Alicante sube un 13,3% y obliga a un esfuerzo familiar que impide la accesibilidad

La vivienda se ha consolidado en Alicante como uno de los principales focos de tensión económica y social. El mercado residencial cerró 2025 con una demanda muy robusta, impulsada por el crecimiento del empleo, la mejora del poder adquisitivo, la bajada de los tipos de interés y el peso decisivo del comprador extranjero. Pero la oferta no avanzó al mismo ritmo y el resultado fue una nueva subida intensa de precios que deterioró aún más la accesibilidad para los hogares.

El informe "Panorámica" de la Cámara de Comercio de Alicante junto a CaixaBank afirma que el precio medio de la vivienda aumentó un 13,3% interanual y se situó en 1.806,4 euros por metro cuadrado, por encima de la media nacional, en un contexto en el que la provincia sigue sin resolver el desequilibrio estructural entre hogares que se forman y viviendas que se terminan.

La evolución del mercado alicantino confirma una paradoja que ya se ha hecho crónica. Por un lado, la provincia mantiene una capacidad de atracción muy elevada para residentes nacionales y extranjeros, y por otro, la escasez de suelo finalista, la lentitud urbanística, la falta de mano de obra y el encarecimiento de los costes de construcción siguen limitando la respuesta de la oferta.

En 2025 se registraron 56.687 compraventas de vivienda, una cifra que se mantiene entre las más altas desde 2007 y que evidencia que la demanda continúa muy activa, aunque sin crecer de forma desbordada respecto al ejercicio anterior. Esa fortaleza del mercado no se explica por un solo factor, sino por la combinación de varios: más población, más empleo, salarios algo más favorables en términos reales y mejores condiciones de financiación tras el alivio de la política monetaria.

El comportamiento del comprador extranjero sigue siendo determinante en la provincia. Alicante lidera el ranking provincial de compraventa de vivienda por extranjeros, con una cuota del 21,4%, y en 2025 se vendieron 27.116 viviendas a ese colectivo, prácticamente la mitad del total de operaciones firmadas en el mercado residencial alicantino.

Reino Unido continúa como uno de los grandes emisores, aunque pierde peso relativo frente a otros países como Países Bajos, Polonia, Ucrania y Alemania, que ganan presencia en el mapa comprador. Este patrón de demanda internacional, que lleva años sosteniendo parte del dinamismo inmobiliario de la provincia, también contribuye a explicar por qué el mercado residencial alicantino opera con una presión sobre precios superior a la de otras zonas del país.

Un momento de la presentación del Informe Panorámica Alicante. Cámara de Comercio

A la vez, el comprador nacional volvió a ganar peso en 2025, favorecido por la mejora de las condiciones financieras. El euríbor a 12 meses bajó hasta el 2,267 en diciembre y el tipo TAE del nuevo crédito bancario para compra de vivienda descendió del 3,02% al 2,64%.

Esa relajación del coste hipotecario se tradujo en un fuerte repunte de la financiación: se firmaron 23.766 hipotecas sobre vivienda, un 23,5% más que el año anterior, y el capital prestado superó los 3.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 41%. El dato revela que sí hay capacidad de financiación y deseo de compra, pero también que el acceso a la vivienda necesita cada vez más apoyo crediticio para sostener operaciones que, hace solo unos años, podían cerrarse con menor endeudamiento.

La oferta, en cambio, continúa por debajo de lo necesario. En 2025 se firmaron 10.468 visados de obra nueva, un 41% más que en 2024, lo que indica que la actividad promotora reaccionó al aumento de la demanda y al buen comportamiento del mercado. Sin embargo, el volumen sigue muy lejos de los niveles del gran ciclo expansivo de comienzos de siglo, cuando la media anual rondaba las 41.000 viviendas visadas.

La mejora, por tanto, existe, pero no basta para corregir el déficit acumulado. El documento advierte de que la producción de vivienda nueva sigue siendo insuficiente para responder a la creación de hogares, y subraya que en 2025 se terminaron 5.239 viviendas frente a una creación neta de hogares que rondaría las 15.000 unidades. Esa diferencia alimenta un desfase que ya se estima en torno a 70.000 viviendas acumuladas.

Valor tasado de la vivienda en Alicante. Cámara de Comercio

Escasa oferta

Ese desajuste entre oferta y demanda es el verdadero motor de la subida de precios. La provincia no solo tiene un mercado dinámico, sino un mercado con escasez relativa persistente, y eso se refleja en la evolución del valor tasado de la vivienda libre.

La presión alcista no ha remitido ni siquiera con la bajada de tipos, porque el alivio financiero se ha encontrado con una oferta estructuralmente corta y con un producto que tarda en llegar. El resultado es un acceso más difícil para jóvenes, familias con ingresos medios y compradores locales que no pueden competir en igualdad de condiciones con la demanda extranjera o con hogares mejor posicionados en términos de ahorro previo.

La accesibilidad, de hecho, es el gran indicador que resume el deterioro del mercado. La ratio del precio de la vivienda sobre los ingresos brutos familiares se ha incrementado durante siete trimestres consecutivos y se situó en el cuarto trimestre de 2025 en torno a ocho años de renta. Al mismo tiempo, el esfuerzo financiero para adquirir una vivienda tipo con financiación del 80% alcanzó el 35,5% de la renta anual disponible del hogar, 0,7 puntos por encima del nivel de un año antes.

Aunque el descenso de los tipos de interés, la ampliación de los plazos hipotecarios y el aumento de los salarios han mejorado en parte la situación, el acceso sigue siendo muy exigente y la vivienda continúa absorbiendo una porción demasiado elevada del presupuesto familiar.

El problema no es solo económico, sino también territorial y productivo. La vivienda se ha convertido en un cuello de botella para la movilidad laboral, para la atracción de talento y para la capacidad de crecimiento de la propia economía provincial. El informe del Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante sitúa este asunto entre los grandes retos estructurales de la provincia, porque sin más suelo, menos trabas urbanísticas, mayor seguridad jurídica y una promoción más ágil será difícil que la oferta se acerque a la demanda real.

Mientras eso no ocurra, la provincia seguirá registrando indicadores de actividad inmobiliaria muy elevados, pero al mismo tiempo verá cómo la compra de una vivienda se aleja del alcance de una parte creciente de la población.

La situación es, en definitiva, la de un mercado muy vivo, pero profundamente tensionado. Alicante sigue vendiendo mucha vivienda, firmando más hipotecas y moviendo más visados de obra nueva que hace un año, pero eso no se traduce todavía en un alivio de precios ni en una mejora sustancial del acceso. Al contrario, la provincia entra en 2026 con una oferta que avanza, aunque insuficientemente, y con una demanda que sigue presionando al alza un mercado ya muy exigido. El dato del 13,3% resume bien esa realidad: la vivienda continúa encareciéndose con fuerza y la accesibilidad familiar sigue retrocediendo.