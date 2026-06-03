El alquiler vacacional en Alicante se dispara: la Playa de San Juan roza los 1.800 euros semanales

El alquiler vacacional en la costa de la Comunidad Valenciana se encarece este verano hasta situarse en una media de 1.032 euros semanales, con la provincia de Alicante como uno de los principales motores del incremento.

En el conjunto de España, la media asciende a 1.353 euros por semana, lo que sitúa el litoral valenciano 321 euros por debajo del promedio nacional.

En el caso alicantino, los datos reflejan un comportamiento claramente alcista dentro del mercado de costa, con subidas que superan el 8 % interanual en la provincia.

Así lo recoge un informe del nuevo estudio sobre precios del alquiler semanal en zonas de costa elaborado por Grupo Tecnitasa.

La presión se concentra especialmente en las zonas más demandadas del litoral. La Playa de San Juan, en Alicante, se posiciona como el punto más caro de la Comunidad Valenciana, con un apartamento de 75 metros cuadrados entre primera y tercera línea de playa que alcanza los 1.785 euros semanales.

En el otro extremo, también dentro de la provincia, Calpe se mantiene como una de las opciones más asequibles, con 625 euros semanales por un apartamento de 70 metros cuadrados en primera línea de playa.

Benidorm, por su parte, continúa como uno de los mercados más dinámicos, con 1.730 euros semanales en la zona de Levante y 1.660 euros en la Playa de Poniente, en viviendas de entre 70 y 75 metros cuadrados.

"El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Los datos de este año reflejan que la presión sobre los precios continúa, pero también apuntan a una cierta normalización del ritmo de crecimiento. No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional", afirma Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

El comportamiento del mercado sitúa a la Comunidad Valenciana entre las regiones con mayores incrementos del país, junto a otras zonas del arco mediterráneo. Alicante, junto a Castellón y Valencia, se mueve en ese grupo de subidas superiores al 8 %, confirmando el tirón de la demanda turística en la costa levantina.

En el conjunto del país, las diferencias entre destinos siguen siendo muy marcadas. Mientras Puerto Banús, en Marbella, lidera el ranking con 3.800 euros semanales, otras zonas como Playa Murallón, en Asturias, se mantienen en los niveles más bajos con 560 euros.

En este contexto, el litoral alicantino se sitúa en una posición intermedia-alta, con fuerte tensión en los destinos más consolidados.

"Un año más, nuestro informe confirma que la oferta de alquiler vacacional en costa en España es muy heterogénea, tanto por localización como por características de los inmuebles. En 2026, además, observamos un cambio en la distribución territorial de las subidas. Algunas provincias que el año pasado se situaban en los tramos más altos moderan ahora su evolución, mientras que otros mercados, especialmente en el arco mediterráneo, ganan protagonismo y pasan a concentrar los mayores incrementos. Esto refleja un mercado dinámico, en el que la presión sobre los precios no desaparece, sino que se redistribuye entre distintas zonas de costa", declara José María Basañez, presidente de Grupo Tecnitasa.