Gaspar Peral, notario: "A partir del 1 de junio, las donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos estarán bonificadas en un 25%"

A partir del 1 de junio entra en vigor en la Comunitat Valenciana un paquete de rebajas fiscales de gran alcance que afecta a herencias, donaciones y compraventa de vivienda.

Para entender el alcance real de la reforma, el notario y vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, Gaspar Peral Bernat, detalla a EL ESPAÑOL de Alicante los principales cambios que empezarán a notarse en la práctica diaria.

Hasta ahora, las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se concentraban en cónyuges, padres e hijos. Sin embargo, hermanos, tíos y sobrinos quedaban en una posición mucho menos favorable, con cargas muy altas.

Ese escenario cambia de forma relevante. Peral explica que las sucesiones y donaciones dentro de este tercer grupo de parentesco contarán con una bonificación del 25 % de la cuota, que aumentará hasta el 50 % a partir de junio de 2027.

El notario subraya el efecto práctico de esta medida en el ámbito familiar. "Te permite repartir la herencia mejor e incluso compensar entre hermanos".

Y añade con claridad el cambio de escenario fiscal: "Antes era muy caro hacer una donación de un tío a un sobrino, pero ahora tendremos el 25% y a partir de junio del año que viene, la bonificación ascenderá a un 50%".

Vivienda: baja el ITP

El mercado inmobiliario es otro de los grandes beneficiados de la reforma fiscal que entra en vigor el 1 de junio.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava la compra de vivienda usada, reduce su tipo general del 10 % al 9 %. En el caso de la vivienda nueva, la rebaja llega a través del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Gaspar Peral lo resume así: "A partir del 1 de junio, actos jurídicos documentados baja al 1,4 %". Esta reducción también se aplicará a operaciones como las extinciones de condominio, habituales cuando un familiar adquiere la parte de una propiedad compartida.

A pesar de la bajada general, se mantienen los beneficios para colectivos específicos. Los menores de 35 años que compren su primera vivienda habitual seguirán tributando al 6 % si el inmueble cuesta menos de 180.000 euros, y al 8 % si supera esa cifra.

Por su parte, la Vivienda de Protección Oficial (VPO) continuará con tipos reducidos que oscilan entre el 3 % y el 8 %, en función del valor del inmueble y del régimen de protección.

Hasta ahora, las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se concentraban prácticamente en exclusiva en los familiares más directos, -padres, hijos y cónyuges-, donde el sistema ya era especialmente ventajoso.

Los primeros 100.000 euros estaban exentos y, a partir de esa cifra, se aplicaba una bonificación del 99 %, lo que convierte estas operaciones en algo habitual en las notarías.