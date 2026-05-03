Los notarios defienden la compra extranjera: "Es una fortaleza económica" que copa el 51% en Alicante

El mercado inmobiliario en la provincia de Alicante está marcado por un claro protagonista: el comprador internacional. Según los datos del recién estrenado Portal Estadístico del Notariado, más de la mitad de las operaciones de compraventa de vivienda en Alicante están en manos de extranjeros.

Para Gaspar Peral Bernat, vicedecano del Colegio Notarial de Valencia y notario en Alicante, esta situación, lejos de ser un problema, representa "una fortaleza económica desde todo punto de vista".

La atracción que genera la provincia trasciende el simple turismo. El 51% de las compras de vivienda en Alicante son realizadas por ciudadanos internacionales, lo que supone un perfil de mercado que se divide entre un 35,4% de residentes extranjeros y un 19,9% de no residentes.

"Que la gente del resto del mundo quiera venir a vivir aquí porque algo tenemos bueno es una riqueza", destaca Peral Bernat, subrayando que este fuerte nivel de inversión demuestra que en el territorio existe una gran "seguridad jurídica y económica" que atrae el capital de fuera.

Las nacionalidades que lideran este fenómeno en la provincia alicantina son los ciudadanos de Países Bajos, Reino Unido y Bélgica.

Sin embargo, esta imparable demanda extranjera choca frontalmente con una oferta de vivienda que se ha quedado muy escasa.

Esta dinámica ha provocado una clara tensión inmobiliaria, situando a Alicante como la provincia con el metro cuadrado más caro de toda la Comunitat Valenciana, alcanzando los 1.869 euros.

Peral Bernat es realista ante esta situación y reconoce su impacto: "Seguramente provoque que los precios suban, pero a mi juicio pesa más lo positivo".

El vicedecano señala que la solución real no pasa por limitar el mercado internacional, sino por impulsar la oferta a través de estímulos a los promotores y el fomento de nueva obra pública por parte de las administraciones.

Transparencia contra la especulación

Todas estas conclusiones han salido a la luz gracias al nuevo Portal Estadístico del Notariado, una plataforma interactiva, pública y gratuita.

Frente a los portales inmobiliarios tradicionales que muestran las expectativas o deseos de los vendedores, la plataforma notarial publica "los datos reales por los que se hacen las transacciones", extraídos directamente de las escrituras oficiales, eliminando así el factor especulativo del análisis inmobiliario.

El muro para los jóvenes

El encarecimiento generalizado del mercado, impulsado en gran parte por este dinamismo de compra y la falta de oferta, ha levantado una enorme barrera de entrada para la población joven.

Según los datos presentados por los notarios, la participación de los menores de 30 años en la compra de vivienda se ha desplomado del 21,58% en 2007 a tan solo un 8,39% en la actualidad.

"La barrera es el precio y el retraso al acceso al mercado laboral", lamenta el notario, quien explica que, para poder hacer frente al ahorro previo del 20% que exigen las entidades bancarias, los jóvenes dependen cada vez más de las ayudas externas y de una avalancha de donaciones económicas familiares que se han multiplicado exponencialmente en los últimos años.

Una avalancha de donaciones

Ante este escenario, lo que en muchos casos se considera como un "reparto anticipado de la herencia" se ha consolidado como el principal salvavidas para las nuevas generaciones.

Las cifras del Notariado son reveladoras: las donaciones monetarias de padres a hijos se han multiplicado por cuatro en la Comunitat Valenciana, alcanzando un importe medio que supera los 75.000 euros.

En el caso concreto de la provincia de Alicante, el salto es abrumador, pasando de apenas 844 donaciones de dinero a más de 4.000.

Peral Bernat explica que este "aumento exponencial" responde a una doble realidad: la necesidad ineludible de ayudar a los hijos a pagar la entrada del piso y las actuales bonificaciones fiscales, que permiten exenciones de hasta 100.000 euros.

"A la generosidad natural de un padre para con un hijo le sumas que hay una reducción fiscal por la que va a pagar poco o nada; y como sin esa donación el joven va a tener muy complicado el acceso a la vivienda, esto hace que se hagan muchas más operaciones", detalla el vicedecano.

Avales públicos

Una alternativa a las donaciones son los avales públicos, que permiten acceder a una financiación bancaria de hasta el 100%. En 2024, el Gobierno aprobó una línea de avales del ICO destinada a cubrir el total de la compra de la primera vivienda para jóvenes de hasta 35 años.

Sin embargo, aunque la medida se ha prorrogado hasta finales de 2027, estos avales continúan paralizados a la espera de que las entidades bancarias formalicen su renovación.

Por su parte, la Generalitat Valenciana, tiene su propio aval a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El aval cubre también hasta el 100% de la financiación para la compra de la primera vivienda de personas de hasta 45 años.