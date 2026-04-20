Confirmado: el gran plan de Alicante contempla 40.000 viviendas, nuevos barrios y un 40% de vivienda protegida

Alicante proyecta la construcción de más de 40.000 viviendas en su nuevo Plan General Estructural (PGE), el documento urbanístico clave en el que trabaja el Ayuntamiento y que marcará el crecimiento de la ciudad en las próximas dos décadas y media.

El plan combina nuevas áreas de expansión, regeneración de suelos ya transformados y vivienda asequible, con el objetivo de dar respuesta a la demanda habitacional futura.

El anuncio llega en un contexto especialmente tensionado en el mercado inmobiliario. Ciudades como Alicante arrastran desde hace años una oferta de vivienda insuficiente frente a una demanda creciente, una situación que ha empujado los precios al alza tanto en compra como en alquiler.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio de la vivienda en la ciudad de Alicante es de 2.515 €/m2. Esta cifra se entiende mejor si nos vamos cinco años atrás el precio medio estaba en los 1.497 €/m2. Es decir, la vivienda se ha encarecido un 68% desde marzo de 2021.

En este escenario, el Ayuntamiento de Alicante ha abierto el proceso de participación del borrador del PGE, el primer gran planeamiento urbano en 39 años. El documento se debate en distintas mesas temáticas, centradas en movilidad, infraestructuras, regeneración urbana o vivienda. Este martes está prevista una sesión específica sobre la estrategia residencial.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, subraya la magnitud del reto y la necesidad de anticipación. "La vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y la planificación del desarrollo urbano para los próximos 25 años debe garantizar una oferta suficiente y con tipologías diversas para atender a la demanda existente y futura", afirma.

El mapa de actuación del PGE. Ayto de Alicante

Según detalla, el plan prevé más de 40.000 viviendas sumando distintos ámbitos de actuación. "Con la vivienda en zonas de nuevos desarrollos y en zonas de regeneración y transformación urbana, de la que aproximadamente el 40% será de protección oficial, así como la vivienda dotacional de alquiler asequible, el PGE da respuesta a las necesidades habitacionales de la población para los próximos 20-25 años", añade Peral.

Las proyecciones demográficas incluidas en el estudio previo del plan estiman que Alicante alcanzará en torno a los 440.000 habitantes en 2045 y cerca de 466.000 en 2050, lo que refuerza la necesidad de ampliar el parque residencial.

El modelo urbanístico planteado se basa en un crecimiento ordenado en forma de 'arco' alrededor del núcleo consolidado, con el objetivo de reforzar una ciudad compacta y más eficiente.

Los nuevos barrios se diseñan con densidades medias-altas, integrando vivienda, servicios, actividad económica y equipamientos, y priorizando la movilidad sostenible.

Nuevos barrios

Además, el PGE incorpora criterios ambientales como infraestructuras verdes, sistemas de drenaje sostenible y medidas contra el efecto isla de calor. También prevé la conexión de estos nuevos desarrollos con la red de espacios libres de la ciudad, reforzando parques y corredores ecológicos.

Entre las principales zonas de expansión destacan Fondo Piqueres, con unas 7.500 viviendas y espacio para un futuro hospital; Guijarro-Villafranqueza, con unas 2.700 viviendas; o Vistahermosa-Juncaret, que se reordena para integrar alrededor de 3.200 viviendas con criterios de mayor sostenibilidad urbana.

También se incluyen sectores como Vista Alegre y Alameda, que suman más de 3.000 viviendas y se orientan a usos terciarios vinculados a un futuro clúster sanitario y universitario; Ciprés, con 2.100 viviendas junto al Parque de la Huerta; o Pino y Ruaya, con 2.500 viviendas y un papel clave en la mejora de la conectividad metropolitana.