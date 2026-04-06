Confirmado por ley: tu empresa debe pagarte un 20% más si trabajas en horario nocturno, domingos y festivos

Trabajar de noche o pasar el domingo en el trabajo no es solo una cuestión de organización interna de la empresa, sino que tiene un precio, y la ley reconoce que ese esfuerzo extra debe pagarse aparte.

En España, el Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva obligan a retribuir específicamente las horas nocturnas y muchos trabajos en fin de semana, ya sea mediante un plus salarial o con descansos compensatorios equivalentes.

Sin embargo, en la práctica, miles de empleados siguen sin saber que esos complementos no son un favor de la empresa, sino un derecho exigible.

Qué dice la ley

El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores define el trabajo nocturno como el realizado, con carácter general, entre las 22.00 y las 6.00 horas, y establece que debe tener una retribución específica o un descanso equivalente.

Esa compensación no viene con una cifra cerrada en la ley, sino que se concreta en los convenios colectivos y contratos, que suelen articularla a través del llamado plus de nocturnidad.

Además, se considera trabajador nocturno a quien realiza de forma habitual una parte sustancial de su jornada en ese tramo, lo que activa límites especiales de jornada y medidas de protección de la salud.

Cuánto y cómo se paga

En la mayoría de convenios, la nocturnidad se paga como un complemento salarial vinculado a las horas efectivamente trabajadas entre las 22.00 y las 6.00, ya sea como un importe fijo por hora o como un porcentaje sobre el salario base.

En algunos sectores, los incrementos pactados rondan en la práctica el 20–30% por hora, aunque estas cifras dependen totalmente de cada convenio y no son un mínimo legal general.

Cuando el puesto es "de noche por naturaleza" (por ejemplo, determinados servicios de vigilancia o atención 24 horas), el salario puede estar configurado desde el inicio para incluir esa nocturnidad, pero incluso en esos casos los tribunales miran con lupa que no se use como excusa para rebajar derechos.

Festivos, domingos y pluses

La ley no establece un plus único para los trabajos en fin de semana, pero sí protege el derecho al descanso semanal y la retribución de los días festivos trabajados, que suelen pagarse más o cambiarse por descansos.

Es de nuevo la negociación colectiva la que introduce pluses específicos por trabajar en domingos, festivos o en determinados turnos de fin de semana, que se suman al salario base y a otros complementos como la nocturnidad.

En sectores como la sanidad, la hostelería, la seguridad privada o la logística, estos pluses de domingos y festivos son una pieza clave del sueldo mensual y un foco constante de conflicto laboral.

Trucos empresariales

En los últimos años, la jurisprudencia ha ido dejando claro que la nocturnidad no puede diluirse en complementos genéricos ni "absorberse" dentro de pluses de convenio sin una justificación muy sólida.

Sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han reconocido, por ejemplo, que los pluses de nocturnidad y festivos deben computarse también a la hora de calcular vacaciones o determinados permisos cuando forman parte habitual de la retribución.

Esa línea judicial refuerza la idea de que la compensación por trabajar de noche o en días especialmente sensibles para la conciliación no es un extra voluntario, sino un elemento estructural del salario.

¿Me están pagando bien?

Para cualquier persona que trabaje de noche o a menudo en fines de semana, el primer paso es revisar el convenio colectivo aplicable y el contrato, donde deben figurar los pluses y las condiciones de jornada.

Si el recibo de nómina no detalla los complementos por nocturnidad, domingos o festivos pese a trabajarlos con regularidad, puede haber un indicio de infracompensación o de que se está usando un plus genérico para agrupar conceptos que deberían distinguirse.

Ante la duda, la recomendación de los laboralistas es solicitar un desglose por escrito a la empresa y, si la respuesta no cuadra con el convenio, acudir a la representación sindical o a asesoría jurídica para reclamar lo que corresponde.