ASAJA Alicante alerta de un "golpe letal" al campo por la subida de fertilizantes y gasóleo tras la crisis en Oriente Medio

ASAJA Alicante reclama al Ministerio de Agricultura un paquete de medidas urgentes para frenar la rápida escalada de costes en fertilizantes y combustibles que ya empieza a golpear la rentabilidad de agricultores y ganaderos alicantinos.

La organización alerta de que la escalada del conflicto en Oriente Medio, con el foco puesto en el estrecho de Ormuz, está tensionando el mercado internacional del petróleo, el gas y materias primas clave para fabricar fertilizantes como amoníaco, urea, azufre o gas natural.

Estos insumos, según destacan desde la organización, son esenciales para el campo y su encarecimiento repercute de forma directa en el gasóleo agrícola, la energía para el riego y los abonos nitrogenados.

En estos primeros días de conflicto, agricultores alicantinos ya trasladan una subida general de los combustibles y un aumento apreciable del precio de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados.

El coste de los abonos supone en torno al 15% de los costes de producción y ya venía al alza, con más de un 12% de encarecimiento en el último año por el efecto combinado de nuevos aranceles a fertilizantes de Rusia y Bielorrusia y la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) desde el 1 de enero.

"Desde ASAJA Alicante denunciamos que, una vez más, en cuanto aparece una crisis en el horizonte, en este caso la guerra de Irán, la primera actividad que ve dañada su rentabilidad es la agricultura y la ganadería", lamenta el presidente provincial, José Vicente Andreu, en un mensaje remitido a los medios.

Andreu subraya que, nada más estallar el conflicto, "los precios de fertilizantes nitrogenados y combustibles en el sector agrario se incrementan de una forma injustificada".

El dirigente agrario pone un ejemplo muy gráfico del impacto inmediato en los costes: "Hasta 20 céntimos por litro en el gasóleo A en un solo día de incremento". "

No es la primera vez que ocurre, ya lo vimos en la guerra de Ucrania; ante esta situación, los agricultores y ganaderos necesitamos medidas que frenen este incremento de costes absolutamente injustificado y pedimos al Ministerio que actúe de forma rápida para evitar el daño y la pérdida de rentabilidad del sector agrario", añade.

Un mercado ya tensionado

ASAJA recuerda que el alza actual llega sobre un escenario ya muy tensionado por decisiones comunitarias en materia comercial y climática.

La UE ha aprobado en los últimos meses un aumento significativo de los aranceles sobre determinados fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia, lo que encarece las importaciones en un contexto de capacidad productiva insuficiente en Europa.

A ello se suma la implantación del CBAM, que introduce un coste adicional vinculado a las emisiones de carbono incorporadas en productos intensivos como los fertilizantes.

El resultado, advierte la organización, es que los agricultores europeos "se encuentran entre la espada y la pared", atrapados entre una oferta interna limitada, importaciones más caras y ahora una crisis geopolítica que eleva la factura energética.

Qué pide ASAJA

Ante este escenario, ASAJA Nacional ya ha trasladado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, un paquete de medidas urgentes que la organización alicantina respalda y reclama que se traslade con firmeza desde el Gobierno español. Entre las propuestas destacan tres grandes ejes:

- Eliminación de los aranceles a la Nación Más Favorecida (NMF) al menos durante cinco años, y no solo por un año, para abaratar la entrada de fertilizantes en la UE.

- Fin inmediato del CBAM aplicado a los fertilizantes, en línea con el compromiso anunciado por la propia Comisión Europea de revisar su impacto sobre el sector agrario.

- Puesta en marcha de ayudas extraordinarias fuera de la PAC, tanto a nivel comunitario como mediante ayudas de Estado en España, para compensar el sobrecoste soportado por las explotaciones.

"Andreu insiste en que "es el Ministerio de Agricultura quien tiene que actuar de inmediato para mitigar la pérdida de rentabilidad de agricultores y ganaderos" y reclama "medidas de apoyo contundentes para sostener la viabilidad de las explotaciones".