Ya es oficial: las familias podrán cobrar una ayuda universal de hasta 2.400 euros al año por cada hijo a cargo

Las familias recibirán 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años si sale adelante la nueva Prestación Universal por Crianza planteada por el Gobierno. En términos anuales, hablamos de 2.400 euros por cada menor a cargo.

España afronta un problema demográfico que ya no admite paños calientes. Cada vez nacen menos niños y la edad media de la población no deja de subir, dibujando una pirámide que se ensancha por arriba y se estrecha peligrosamente por abajo.

La sociedad también ha cambiado. Los jóvenes se independizan más tarde, los salarios no siempre acompañan y conciliar se convierte en un encaje de bolillos. Tener hijos exige tiempo, estabilidad y recursos; tres factores que hoy no siempre llegan a la vez.

La maternidad y la paternidad se retrasan, no tanto por falta de deseo como por falta de certezas. En este contexto, cualquier medida que aporte seguridad económica y facilite el cuidado cobra especial relevancia.

En el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, el Gobierno ha planteado la creación de una Prestación Universal por Crianza incluida en el Proyecto de Ley de Familias.

El objetivo es claro: apoyar a las familias, fomentar la natalidad, mejorar la conciliación y reducir la pobreza infantil.

La propuesta contempla una cuantía de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años. Según los cálculos del Ejecutivo, su aplicación supondría una inversión de 19.276 millones de euros al año, el 2,76 % del gasto público anual.

El impacto social sería notable. De acuerdo con el informe sobre el impacto de la prestación universal por crianza en España, la pobreza extrema infantil podría reducirse hasta el 8 %, seis puntos menos, y el porcentaje de menores en riesgo de pobreza bajaría del 29 % al 21 %.

Más permisos

La medida se suma a otros avances recientes en materia de conciliación. Se ha creado el permiso parental para el cuidado de hijos o menores acogidos de hasta 8 años, con una duración de hasta ocho semanas, que pueden disfrutarse de forma continua o fraccionada, a tiempo completo o parcial, y con carácter individual e intransferible.

También se ha ampliado el permiso por nacimiento y cuidado del menor hasta 19 semanas retribuidas por progenitor. En el caso de familias monomarentales y monoparentales, alcanza las 32 semanas.

Según el Gobierno, estas reformas avanzan "hacia una mayor corresponsabilidad y hacia el reconocimiento del cuidado como un derecho social", aunque admite que su despliegue efectivo y su universalización plena aún están pendientes de consolidarse en la práctica.