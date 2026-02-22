De pagar una vivienda a pagar una habitación: Alicante normaliza los 400 euros por cama

Alicante hace tiempo que dejó de ser una ciudad con alquileres asequibles. En enero de 2026, el precio medio se sitúa en 12,8 euros por metro cuadrado, según Idealista, con una subida anual del 8,9% respecto a enero de 2025.

Los números se entienden mejor con un viaje en el tiempo. En febrero de 2020, el metro cuadrado en alquiler en Alicante costaba 7,6 euros. Un piso de 70 metros cuadrados se podía alquilar por 500 euros, y antes de la pandemia encontrabas anuncios que rondaban los 450 €.

Todavía más difícil de creer parecen los precios de 2016, cuando el metro cuadrado rondaba los 5,6 euros. El problema es que los salarios no han escalado al mismo ritmo y, mientras tanto, la demanda se ha disparado.

El alquiler siempre fue el refugio de quienes no podían comprar. Pero en Alicante, -como en tantas otras ciudades de España-, ese salvavidas hace tiempo que dejó de existir. Hoy también hay familias que apenas pueden permitirse arrendar una vivienda completa.

En paralelo, el alquiler por habitaciones se consolida como la opción 'posible' para miles de personas. También como un negocio cada vez más atractivo para propietarios, que encuentran en el piso compartido una fórmula más rentable que el alquiler tradicional.

El mercado de habitaciones vive su propio boom. Según un informe de Idealista publicado en enero de 2025, la oferta de habitaciones en piso compartido creció un 22% interanual en el último trimestre de 2024.

Ese aumento de anuncios no se tradujo en una bajada real de precios. De hecho, el coste medio subió un 2%, hasta situarse en 410 euros mensuales, una cifra que en Alicante ya suena demasiado familiar.

En ese ranking, Barcelona lideraba los precios, con habitaciones de 620 euros de media. Le seguían Madrid (565 euros), Palma (500) y San Sebastián (487), mientras que entre los grandes mercados, Alicante aparecía con una media de 400 euros.

Hay que tener en cuenta que los datos son de enero de 2025. Y con el ritmo actual del alquiler en la provincia, la habitación de 400 euros ya se queda corta como referencia.

Vencimiento de contratos

A esta escalada se suma un factor que amenaza con tensar todavía más el mercado: el efecto "cinco años". Muchas personas que firmaron contratos en 2021 están llegando ahora a su vencimiento.

En numerosos casos, los caseros se niegan a renovar o proponen subidas difíciles de asumir. El resultado es un embudo: más gente buscando alquiler al mismo tiempo y menos oferta asequible, lo que empuja los precios hacia arriba.

Este periódico ha hablado con una joven de 24 años, de Torrevieja, que acaba de alquilar una habitación en la zona de la Albufereta por 450 euros. Recuerda que hace tres años pagó 320 euros por un pequeño estudio en San Vicente del Raspeig.

A su lado, otra chica de 27 años escucha y no se sorprende. "Lo que ahora va a pagar por la habitación es lo que me costó alquilar un piso de dos habitaciones bastante antiguo en Carolinas", explica.

"Recuerdo que en 2020, cuando buscaba alquiler, el precio medio rondaba los 500 euros, y podías encontrar alguno por 450 o 480", añade. Un precio hoy impensable no solo en Alicante, también en municipios cercanos.

Idealista se llena de anuncios de habitaciones, pero no todos responden al modelo clásico de "compartir piso". Cada vez son más frecuentes las viviendas reconvertidas, con seis o siete habitaciones alquiladas por separado.

En algunos casos, directamente no hay zonas comunes. El piso existe, pero como concepto: pasillo, puertas, y una cocina que se usa por turnos como si de una estación de tren se tratase.

"Busco compañero de piso"

Mientras tanto, el tablón de "compañero de piso" de Idealista se convierte en una herramienta clave. Muchos usuarios no buscan una habitación, sino una persona con perfil parecido para alquilar una vivienda completa.

La lógica es simple: pagar entre dos un piso que difícilmente baja de 800 euros (400 por cabeza). De esta forma se gana comodidad y se evita el compartir casa con 2 o 3 desconocidos. Con una persona sola es más 'tolerable'.

No hay un perfil

Este fenómeno ya no se limita a universitarios o recién llegados al mercado laboral. En el tablón aparecen perfiles de todas las edades, con situaciones vitales muy distintas, pero con un denominador común: no llegar solos.

"Busco casa para compartir en Alicante, con un máximo de tres personas. Que sea luminosa y, si puede ser, con terraza", escribe Sara, de 50 años, que se define como "tranquila, responsable y respetuosa".

En el tablón también aparece Andrea, de 27 años, a la que se le acaba el contrato en los próximos meses. "Busco a otra chica para alquilar juntas por Alicante, San Juan o San Vicente. Tengo perro y puedo pagar hasta 500 euros", explica.

Y no es un fenómeno exclusivo de mujeres. Salvador, de 52 años y prejubilado, también busca una habitación en Alicante o alrededores "para larga estancia". Su única condición es clara: "Me molesta la televisión".