Juan Carlos, experto en energía, explica cómo 'vender' ahorro: "Las energéticas pagan hasta 1.500 € por reducir consumo"

Por primera vez en España los ciudadanos son los que pueden cobrar por su ahorro de energía, vendiendo su reducción en el consumo a las compañías energéticas a través de los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Este sistema es desconocido para el gran público a pesar de estar implantado en España desde 2023 y permitir obtener entre 500 y 1.500 euros por reducir su consumo, por ejemplo, cambiándose a un coche eléctrico.

El profesor del Máster de Energías Renovables de la Universidad Miguel Hernández, Juan Carlos Brotons, explica que "el sistema CAE convierte tu ahorro energético en dinero. Es como cobrar una bonificación por ser eficiente energéticamente".

Pero, ¿quién paga esta bonificación y, más importante, cómo se consigue?

El experto indica que son las propias energéticas las que compran este ahorro a los consumidores. "Te ponen la alfombra porque para ellos también es un ahorro", asegura. Además, en los próximos años irá aumentando la contribución que deben hacer.

Esto es así debido a que, por ley, están obligadas a contribuir al ahorro energético. "Esa contribución la tienen que realizar todos los años pagando una cantidad determinada al Fondo Nacional de Eficiencia Energética", aclara.

Desde 2023, esa obligación de pago para contribuir al ahorro se puede sustituir por estos certificados de ahorro que compran a personas, a industrias y a empresas que tengan ahorros que se puedan certificar.

Los tipos de ahorro van desde cambiar un vehículo de combustión o híbrido por uno eléctrico hasta sustituir ventanas o la caldera por un sistema de aerotermia, tanto para particulares como para empresas.

Hasta 1.500 euros

El desconocimiento de este sistema se debe, en gran parte, a la "desconfianza" de la ciudadanía.

Brotons quiere acabar con este recelo hacia las energéticas y asegura que "han cambiado las tornas por primera vez en la historia y las compañías energéticas no te quieren vender algo, te quieren comprar".

Conseguir estos certificados es sencillo. Con una búsqueda en Internet se puede averiguar qué empresas están obligadas a participar en el sistema. Hay más de 700.

El experto lo ejemplifica con el caso de un ciudadano que acaba de comprarse un coche eléctrico.

"Un coche eléctrico puro supone alrededor de 7.000 kW de ahorro al año y las empresas pagan entre 100 y 140 euros por megavatio. Llamas y te van a pedir una serie de documentación para comprobar, por ejemplo, que tenías un coche de combustión y ya no lo tienes", destaca.

Una vez comprobado, "calculan el ahorro que generarás en un año y pagan la cantidad, que puede ser 500, 700 o 1.000 euros. Si es el cambio de un híbrido a un eléctrico será menor", comenta el especialista.

Otro punto positivo que destaca Brotons es que los CAE son compatibles con el Plan MOVES.

"2026 va a ser el año definitivo de los CAE. El mercado se va a multiplicar. Quien no esté preparado, sea empresa, ayuntamiento o particular, va a quedarse fuera", advierte.

Brotons sostiene que este año las obligaciones se incrementan un 62 %, la equivalencia financiera sube un 5 % y hasta el 92 % podrá liquidarse mediante CAE. Es decir, las energéticas buscarán comprar cada vez más ahorro a los ciudadanos.