Alicante destina casi 538.000 euros en ayudas al alquiler y suministros a 121 familias vulnerables

Vistas de la ciudad de Alicante, con el castillo de fondo. Shutterstock

Acceder a una vivienda digna en Alicante se ha convertido en una carrera de obstáculos, especialmente para quienes atraviesan una situación económica o social delicada.

El aumento del precio del alquiler y los gastos asociados al hogar dejan a muchas familias al límite, con dificultades reales para mantener un techo estable.

En este contexto, el Ayuntamiento de Alicante concede 537.912 euros en ayudas para que 121 familias vulnerables puedan afrontar el pago del alquiler y de los suministros básicos.

La resolución se enmarca en la convocatoria de Ayudas en materia de vivienda del Plan Estatal de Vivienda y está dirigida a víctimas de violencia de género, personas en riesgo de desahucio, personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables.

Desde la concejalía de Bienestar Social subrayan el impacto directo de estas ayudas en el día a día de las familias beneficiarias.

"Hemos gestionado y adjudicado la totalidad de la cuantía con la que la Generalitat subvencionó al Ayuntamiento y gracias a ello muchas familias con dificultades económicas o en situación de vulnerabilidad podrán afrontar el pago de un gasto básico e imprescindible, como es la vivienda", señala la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

Ayudas adaptadas a cada situación

La convocatoria contempla ayudas destinadas al pago del alquiler, del precio de cesión o de cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho.

Estas ayudas se aplican tanto a viviendas de titularidad privada como a alojamientos o recursos residenciales que permitan dar una respuesta al problema habitacional de las personas beneficiarias.

La cuantía concedida se fija de forma individualizada, atendiendo a las circunstancias personales de cada solicitante y al informe social elaborado por los servicios sociales municipales.

En función de esta valoración, la ayuda puede alcanzar hasta el 100 % de la renta o del precio de la solución habitacional.

Suministros y gastos básicos

Además del alquiler, el Ayuntamiento también concede ayudas para otros gastos vinculados al uso de la vivienda. En este caso, la subvención puede llegar hasta los 200 euros mensuales para cubrir costes de mantenimiento, seguros, comunidad y suministros básicos.

Entre estos gastos se incluyen también los derivados del acceso a internet, con el límite del 100 % del importe justificado, una medida que busca garantizar unas condiciones de vida dignas y evitar situaciones de exclusión social.

Las ayudas concedidas corresponden al importe total subvencionado por la Generalitat Valenciana, al amparo del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y de la Resolución de 13 de marzo de 2025.

Todo ello se integra en el Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, orientado a facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad a través de las entidades locales.