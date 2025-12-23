Richard, experto financiero, sobre ganar la lotería: "Cuando el dinero llega de golpe, el riesgo es no saber protegerlo"

Ganar la lotería puede parecer el final de todos los problemas, pero también puede convertirse en el inicio de otros nuevos si no se sabe gestionar.

El experto financiero Richard Gracia advierte de que recibir una gran cantidad de dinero de forma repentina conlleva riesgos importantes y subraya que "cuando el dinero llega de golpe, el riesgo es no saber protegerlo".

Cada 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad vuelve a llenar de ilusión millones de hogares. Durante unas horas, la esperanza se cuela en cada casa y muchos sueñan con hacerse ricos de la noche a la mañana gracias al Gordo.

Sin embargo, detrás de esa imagen festiva también existe una realidad menos amable. No estar acostumbrado a manejar grandes sumas de dinero puede convertirse en un problema serio y, en algunos casos, en una auténtica pesadilla.

De hecho, una parte significativa de los premiados termina perdiendo el dinero en pocos años y vuelve al punto de partida o incluso a una situación peor.

Ante este escenario, Richard Gracia, creador del Método Rico, insiste en la necesidad de no tomar decisiones precipitadas. El experto recomienda acudir desde el primer momento a profesionales que ayuden a proteger el premio y a planificar su uso con cabeza.

En sus redes sociales, Gracia explica que ganar la lotería "puede cambiar tu vida para bien o para mal" y remarca que todo depende de cómo se gestione el dinero y de si se tienen claras las prioridades. No es solo cuánto ganas, sino qué haces con ello.

El experto defiende que contar con asesoramiento legal y financiero desde el inicio es clave para evitar errores irreversibles.

Según explica, la falta de planificación y el exceso de confianza suelen estar detrás de muchas historias de ganadores que terminan arruinados.

Discreción y protección

Otro de los mensajes que lanza Richard Gracia es la importancia de la discreción. El experto recomienda no hacer público el premio ni exponerse innecesariamente, ya que la visibilidad puede atraer problemas inesperados. "La discreción también es una forma de riqueza", afirma.

Gracia recuerda que la seguridad personal y la protección de la privacidad son aspectos fundamentales cuando se recibe una gran cantidad de dinero. Limitar la exposición en redes sociales y reforzar la seguridad digital y personal forma parte, según explica, de una estrategia básica de autoprotección.

Un riesgo

El experto va un paso más allá y advierte de que existen casos extremos en los que ganar la lotería ha tenido consecuencias trágicas.

Gracia señala que se han dado situaciones en las que algunos ganadores han sido víctimas de robos violentos e incluso han perdido la vida por el premio.

Por eso insiste en que el dinero no solo debe gestionarse bien, sino también protegerse. El mayor error es pensar que nada puede salir mal.

Para Gracia, la clave está en actuar con calma, rodearse de expertos y entender que un golpe de suerte no sustituye a una buena planificación porque "un 70% de los ganadores de la lotería termina perdiendo su dinero en pocos años", asegura.