El mercado inmobiliario de Alicante bate récords: más de 53.000 compraventas en los últimos doce meses

El mercado inmobiliario en España sigue mostrando una dinámica sorprendentemente activa. Durante los últimos años, los precios de la vivienda no han dejado de crecer, y las operaciones de compraventa han acompañado esta tendencia al alza.

Según el último informe del Colegio de Registradores de la Propiedad con datos del tercer trimestre de 2025, en los últimos doce meses se han registrado 699.638 compraventas de vivienda, el nivel más alto desde el primer trimestre de 2008, con un incremento interanual del 17,7%.

La vivienda usada concentró la mayor parte de las operaciones, con 548.521 compraventas (+15%), mientras que la vivienda nueva alcanzó 151.117 transacciones, con un aumento del 29,1%.

En este contexto, la provincia de Alicante se posiciona como un referente dentro del mercado nacional. Con 53.750 compraventas registradas en los últimos doce meses, ocupa el tercer puesto a nivel provincial, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

Los datos confirman la fortaleza del mercado en Alicante, tanto en vivienda nueva como usada, consolidando su atractivo dentro del arco mediterráneo.

Durante el tercer trimestre de 2025, Alicante registró 13.261 compraventas totales, situándose por detrás de Madrid (20.081) y Barcelona (18.104), y destacando especialmente en vivienda nueva, con 2.421 operaciones trimestrales.

En vivienda usada, las transacciones ascendieron a 10.840, reforzando la tendencia de un mercado equilibrado entre oferta nueva y de segunda mano.

La demanda extranjera

Alicante sigue liderando el interés de compradores internacionales. Aunque la demanda extranjera ha registrado un ligero descenso porcentual en el último trimestre (-0,52 puntos), el peso absoluto de las compras sigue siendo elevado.

Durante el tercer trimestre de 2025, el 43,29% de las compraventas en la provincia correspondieron a extranjeros, la cifra más alta de todo el país.

Los británicos, alemanes y neerlandeses encabezan la lista de nacionalidades, con un especial protagonismo de los residentes de la Unión Europea, que representan más del 57% de las operaciones internacionales.

Precios en máximos

El fuerte interés por la vivienda en Alicante también se refleja en los precios.

Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la provincia alcanzó en noviembre de 2025 los 2.670 €, un máximo histórico que representa un aumento del 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, uno de los mayores incrementos de toda la costa mediterránea.

Los municipios más caros coinciden con los destinos favoritos de los compradores extranjeros: Moraira (4.364 €/m2), Jávea/Xàbia (3.909 €/m2), Benissa (3.656 €/m2), Altea (3.476 €/m2), Calpe (3.415 €/m2), Finestrat (3.365 €/m2) y Benidorm (3.362 €/m2).

Este mapa confirma que el litoral norte de la provincia continúa siendo el gran polo de atracción internacional, donde la demanda se mantiene sólida a pesar de una ligera moderación en los últimos meses.

Con un mercado en crecimiento tanto en número de transacciones como en precios, Alicante se consolida como un referente dentro del sector residencial en España.