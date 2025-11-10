José Perfecto, notario: "Aceptar una herencia a beneficio de inventario protege al heredero de las deudas del difunto"

Todos, tarde o temprano, debemos enfrentarnos a un momento delicado: el fallecimiento de un familiar y la recepción de una herencia, o incluso una donación en vida.

Sin embargo, pese a ser una situación habitual, persisten muchas dudas sobre cómo proceder correctamente.

Trámites, impuestos, valoraciones y obligaciones con la Agencia Tributaria pueden convertir un proceso que debería ser sencillo en un auténtico quebradero de cabeza. Por eso, la mejor decisión es recurrir al consejo de un profesional que guíe cada paso con seguridad jurídica.

El notario responde

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos visitado la notaría Garach Verdú, situada en la calle Serrano, para conversar con uno de sus fundadores, José Perfecto Verdú Beltrán, notario con más de cuatro décadas de experiencia, quien ha aclarado las principales dudas que surgen en torno a las herencias y las donaciones.

Verdú comienza explicando un punto clave: la legislación que se aplica a una herencia viene determinada por el último domicilio del causante, es decir, del fallecido.

"Si el causante tenía su domicilio en la Comunidad Valenciana, se aplica la ley valenciana, aunque la escritura se firme en otro lugar", aclara.

Los notarios de Garach Verdú, Francisco Javier Garach Aguado y José Perfecto Verdú Beltrán A.R.

En cambio, "si el fallecimiento se produce, por ejemplo, en Murcia, será la legislación murciana la que rija el proceso".

El notario destaca además que, tras las últimas resoluciones del Tribunal Supremo, todos los hijos gozan de los mismos derechos de bonificación o exención dentro de una comunidad, sin importar dónde residan.

En el caso de las donaciones, la normativa aplicable varía según el tipo de bien. Si se trata de un inmueble, se aplica la ley del lugar donde este se encuentra; mientras que si se dona dinero, la legislación depende del domicilio del donatario, es decir, quien recibe la donación.

Bonificaciones y ventajas fiscales

En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Verdú explica que "está bastante bonificado", aunque las exenciones dependen del grado de parentesco.

Cuando heredan hijos, descendientes, padres o ascendientes, la ley valenciana contempla una bonificación general de 100.000 euros por heredero, más otra del 99% sobre los siguientes 100.000 euros.

Además, existe una bonificación adicional del 95% sobre el valor de la vivienda habitual, siempre que no se venda en los cinco años siguientes al fallecimiento.

En palabras del experto: "Si no es un patrimonio importante, no se paga o se paga muy poco de impuestos".

¿Herencia o donación?

A la hora de elegir entre heredar o recibir una donación en vida, Verdú lo tiene claro: "Normalmente se paga menos, o afecta a menos impuestos, el impuesto de sucesiones que el de donaciones".

La razón está en que la donación puede generar una ganancia patrimonial en el IRPF del donante, -algo que no ocurre con las herencias-, y, además, puede implicar el pago de la plusvalía municipal si lo que se dona es un inmueble.

Errores frecuentes

Uno de los errores más comunes, según Verdú, es intentar declarar los bienes con un valor muy bajo para reducir el pago de impuestos.

"El impuesto de sucesiones ya está bonificado, y poner un valor excesivamente bajo puede perjudicar en el futuro, por ejemplo, si se vende el bien y se genera una gran diferencia en el IRPF", advierte. Por eso, recomienda siempre "poner valor de mercado".

La importancia del testamento

El notario confirma que la mayoría de los fallecidos sí deja testamento, lo cual agiliza mucho los trámites y evita conflictos. "Suele haber conciencia de dejar todo arreglado para los hijos, pero especialmente para el cónyuge", señala.

El derecho común concede al cónyuge viudo unos derechos muy limitados, que normalmente se amplían por testamento hasta el usufructo total de los bienes.

Si no existe testamento, es necesario realizar una declaración de herederos.

En el caso de los extranjeros residentes en España, Verdú aconseja firmar testamento en territorio español para los bienes situados aquí, ya que "agiliza mucho las cosas" y evita complicaciones legales.

Respecto a la posibilidad de desheredar a un hijo, Verdú recuerda que solo puede hacerse por las "justas causas establecidas en la ley".

Uno de los motivos más difíciles de acreditar es el maltrato psicológico o la ausencia prolongada de relación, "porque la carga de la prueba es complicada", explica.

Aceptar una herencia con deudas

No todas las herencias son un regalo. Algunas llegan acompañadas de deudas. Ante ese escenario, Verdú insiste en una fórmula de protección clave:

"Aceptar una herencia a beneficio de inventario protege al heredero de las deudas del difunto".

Este procedimiento permite que las deudas se paguen únicamente con los bienes heredados, sin afectar al patrimonio personal del heredero.

El notario comenta que, en ocasiones, incluso deben localizar a legatarios, -como congregaciones religiosas o fundaciones-, que desconocían haber sido beneficiarios de una herencia.

Compraventa de vivienda

Más allá de las herencias, Verdú subraya el papel esencial del notario en la compraventa inmobiliaria.

"La entrega de la vivienda se consuma con la firma de la escritura", explica. Solo los documentos públicos pueden acceder al Registro de la Propiedad, lo que garantiza que el comprador adquiere un inmueble libre de cargas o hipotecas.

El notario detalla que, antes de la firma, se incorporan a la escritura los certificados de la comunidad de propietarios, el informe de pago del IBI y la certificación catastral.

Sobre el perfil actual de quien compra viviendas, el notario insiste en la presencia de muchos extranjeros.

Recientemente, se ha notado la llegada de muchos compradores polacos, además de ucranianos y argelinos.

En general, la gente que compra suele adquirir viviendas de gama media-alta.

No obstante, los argelinos, por ejemplo, suelen comprar en el rango de precios medio-bajo.

Asimismo, hay un volumen importante de gente joven que está comprando, y estos compradores suelen hacerlo con financiación bancaria.

José Perfecto Verdú también cuenta a EL ESPAÑOL de Alicante que no hay muchos jóvenes beneficiándose de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). "En todo el año habré firmado dos operaciones de compradores con ese perfil", concluye.