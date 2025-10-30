Aena destina otros 38 millones para la ampliación del aeropuerto de Alicante con la licitación de la asistencia técnica

Aena destina otros 38 millones para la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con la licitación de la asistencia técnica para la supervisión de la redacción de los proyectos.

Esta cifra se suma a los casi 20 millones de euros correspondientes a la licitación de la redacción del proyecto de adecuación del área terminal y del área de movimiento, sumando un total de 58,2 millones para la ampliación del aeropuerto.

Se tratan de las primeras acciones de la transformación de la terminal alicantina, la más ambiciosa desde la inauguración de las actuales instalaciones en 2011, que supondrá una inversión global aproximada de 1.154 millones de euros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado a través de su cuenta de X que se trata de "un nuevo paso para la ampliación del aeropuerto para atender el crecimiento del tráfico y mejorar las instalaciones".

Los 38.256.493 euros de la licitación contribuirán "a la salvaguarda de la hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata de un paso fundamental", indican desde Aena.

La asistencia técnica es clave para "minimizar el impacto en los viajeros y usuarios" de los futuros trabajos en la infraestructura.

El inicio de la reforma y ampliación del Aeropuerto de Alicante-Elche se ha incluido en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031.

De acuerdo con la propuesta de Aena, la pieza angular de esta remodelación será la ampliación del actual edificio terminal, que conllevará la prolongación del dique de embarque sobre la antigua Terminal 1 y la Terminal de Aviación General.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este plan en el mismo aeropuerto de El Altet el pasado 18 de septiembre.

Sánchez explicó entonces que "se ampliará el edificio de la terminal y se creará la nueva calle de rodaje que merecía", entre otras modernizaciones para hacer frente a los nuevos récords de pasajeros que se prevén en los próximos años.

Durante su intervención también celebró los récords del aeropuerto, que superó los dos millones de pasajeros y las 12.000 operaciones en el mes de agosto.

Y elogió a los directivos y trabajadores del aeropuerto de Alicante-Elche por ser "el mejor de Europa durante cinco años consecutivos".