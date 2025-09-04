El avance del trasvase Júcar-Vinalopó: el tramo 1 del postrasvase estará funcionando en cuatro meses

El avance en el trasvase Júcar-Vinalopó es una realidad a la que se llega después de más de dos décadas. Por eso el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, valora que el primer tramo de esta infraestructura clave para la Comunitat Valenciana estará en cuatro meses. A eso suma que "ya está redactado el proyecto de desdoblamiento de la conducción principal para garantizar el agua".

Aún queda por hacer, pero Mazón resalta que se están dando ya los pasos que antes no llegaban y así valora el avance en "la licitación y la adjudicación de la obra" con "un coste estimado de en torno a 40 millones de euros".

"Este Consell está avanzando y comprometido", remarca a través de un comunicado, con la aceleración de las obras relacionadas con el postrasvase Júcar-Vinalopó que concluirán en 2025.

Eso será posible con la puesta en marcha, "en tiempo récord", de los tramos I y II de esta infraestructura, con una inversión conjunta de 33 millones de euros. Con ella se modernizan los sistemas de riego en 30.000 hectáreas de Agost, Elche, Novelda, Petrer y Monforte del Cid.

Llegará antes el tramo de 7,7 kilómetros de la margen izquierda, con una inversión de 10,1 millones de euros que "entrará en funcionamiento en cuatro meses". Del segundo apunta que las obras "siguen avanzando a buen ritmo para que esté operativo en el verano de 2026".

El repaso a estas obras le permite recordar "el firme compromiso" de la Generalitat con "la cultura de los trasvases", para así diferenciarse de la política estatal en la que estos se están restringiendo.

Ahí es donde endurece el discurso al criticar "el ataque despiadado del Gobierno de España al trasvase Tajo-Segura, cuyo caudal ha sido recortado hasta en 26 ocasiones sin ninguna motivación ni objetiva, ni técnica, ni rigurosa".

Un ataque al que añade la demanda al Ejecutivo central de "reivindicar la PAC que se merecen los agricultores y los regantes de la Comunitat Valenciana".

Y por eso califica la política de trasvases como "solidaria, medioambiental y sostenible ya que permite mantener acuíferos, árboles y hacer frente a las sequías".

Mazón aprovecha para ensalzar "el trabajo de los héroes del campo de toda la Comunitat Valenciana que realizan una labor primordial a pesar de que se enfrentan a sanciones absurdas, reglamentaciones perniciosas o plazos imposibles de cumplir".

El presidente ha reiterado el apoyo de la Generalitat a las necesidades del sector primario ante la Unión Europea, además de denunciar "el borrador del reglamento de la PAC por querer eliminar las ayudas a los agricultores de más de 65 años, que son los que están conservando nuestra agricultura".

La uva embolsada

La intervención de Mazón ha tenido lugar este jueves tras la presentación de la campaña de la temporada 2025-2026 de la uva embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen Protegida.

En ella ha destacado este producto como "uno de los mejores embajadores de esta tierra que se exporta a todo el mundo y una seña de identidad que representa el ingenio y la tradición centenaria de los agricultores alicantinos".

Mazón ha remarcado la calidad y excelencia de esta variedad de uva propia de esta tierra que además "genera 11.000 puestos de trabajo, aporta innovación y prosperidad a la Comunitat Valenciana", además de valorar las buenas perspectivas de la campaña de este año.