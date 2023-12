El PP reunirá a la oposición para ajustar unos presupuestos de la Diputación "sociales y sin fantasías"

El Grupo Popular de la Diputación de Alicante se sentará con los grupos de la oposición la semana que viene para debatir sobre las cuentas del ejercicio de 2024. El presupuesto subirá un 4 % respecto al 2023 y tendrá "una clara vocación social, pero sin las fantasías que pide el PSPV-PSOE", ha señalado la portavoz popular Ana Serna.

Serna ha criticado las declaraciones del portavoz socialista en la institución provincial, Vicente Arques, por querer "pintar unas cuentas de fantasía" mientras el Gobierno Central "no hace su trabajo". "No podemos fantasear con los ingresos mientras no se aprueben los Presupuestos Generales. Ahora mismo hemos sido todo lo ambiciosos que podemos y debemos en un ejercicio de responsabilidad. Si quieren fantasía, que le pidan al Gobierno de Pedro Sánchez que haga su trabajo y saque sus presupuestos", ha añadido.

Según la portavoz, la ronda de contactos tiene el objetivo de "escuchar propuestas y sugerencias de los partidos de la oposición para enriquecer las cuentas y que sean los mejores presupuestos que pueda hacer la Diputación para el año que viene".

Así, la semana que viene se agendarán las reuniones que mantendrán los miembros del PP con el resto de grupos "para cerrar desde el diálogo y la participación las cuentas y poder llevarlas al pleno cuanto antes como hemos hecho siempre desde el gobierno en esta institución". La portavoz ha recordado que "el PP se va a reunir con la oposición como nos hemos reunido siempre. Decir lo contrario es mentir a los ciudadanos".

En este sentido, ha destacado la "vocación dialogante tanto del presidente Toni Pérez como de todo el Grupo Popular ante lo que consideramos que es una de las grandes responsabilidades de esta institución, como es el reparto de los fondos a los municipios de nuestra provincia".

Crítica a Ximo Puig

Por otro lado, la también secretaria general del Partido Popular en la Provincia de Alicante ha asegurado que el Plan Vega Renhace para la Vega Baja "fue propaganda pura y un engaño de Puig".

Serna ha manifestado que el citado plan del Consell del Botànic era "un plan electoralista que únicamente buscaba captar votos en una zona donde el PSPV necesitaba fortalecerse". "El Botànic de Puig no se preocupó realmente de las necesidades de los vecinos de la Vega Baja, una comarca que quedó devastada tras la DANA de 2019, y los datos de ejecución del Vega Renhace así lo demuestran, muy en la línea de la escasa o nula ejecución de todo lo prometido por Ximo Puig y el PSPV en Alicante"

