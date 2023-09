¿Quieres hasta 600 euros para comprar en Alicante?: el Bono Comercio sale a la venta presencial este lunes

El Ayuntamiento de Alicante abre el plazo para solicitar los ‘Bonos Comercio 2023’ de la campaña de otoño, que se podrán adquirir desde este lunes de forma presencial en el Centro de Recursos de Consumo del Mercado Central (Cerca), así como de forma online a partir del jueves 28 en la página web (https:/bonocomercioalicante.es).

Esta es la quinta campaña de Bono Comercio que el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, junto con la Cámara de Comercio ponen en marcha en la ciudad tras el éxito de las anteriores. La edil de Comercio, Lidia López, ha asegurado que “es una de las mejores iniciativas políticas y económicas impulsadas entre administraciones para reactivar el tejido comercial, fomentar el consumo y ayudar a generar un ahorro entre las familias, y estamos seguros que va a ser un éxito de venta como en pasadas ediciones”.

Los próximos días se pondrán en circulación un total de 1.022.772 euros del Bono Consumo 2023 de la campaña de otoño subvencionada por la Diputación de Alicante, que en esta nueva edición realiza la venta de forma escalonada con dos tipos de Bonos, el Senior para mayores de 65 años de forma presencial con 200.000 euros, y el Bono general on line con 822.772 euros. Podrán solicitar bonos aquellas personas mayores de edad y empadronadas en el municipio de Alicante que no solicitaron bonos en la campaña anterior o quienes habiéndolos solicitado, no agotaron el importe máximo anual establecido en 600 euros en bonos, por lo que pueden solicitar por el importe restante.

Campaña otoño 2023

La campaña de otoño se inicia este lunes y está previsto que, del 25 al 27 de septiembre, puedan adquirir las personas mayores de 65 años, desplazándose al Centro de Recursos de Consumo del Mercado Central – CERCA -, situado en los bajos del Mercado Central, en horario de 8,30 a 14 horas, y cuentan con un total de 200.000 euros en bonos.

Por su parte el Bono general on line saldrá a la venta el 28 y 29 de septiembre, con horario de mañana desde las 8,30 horas y de tarde a las 16 horas, y se van a vender como en la pasada edición por paquetes de bonos con importes de hasta 200.000 euros en cada tramo horario. Se puede adquirir de forma on line en https://bonocomercioalicante.es/, clickando en comprar bono y registrándose, y lo van a poder adquirir las personas empadronadas en Alicante.

Hasta el 25 de octubre

La campaña finalizará el 25 de octubre, y cada bono ofrece un 50% de descuento en las compras de los más de 600 establecimientos que participan en este programa, y serán canjeables en una única compra. Para poder comprar los bonos hay que ser mayor de 18 años, y se podrán comprar mediante pago online con tarjeta bancaria bonos de 20, 50, 100 o 200 euros. Desde el Ayuntamiento recuerdan que podrán solicitar bonos aquellas personas que en la campaña de primavera no agotaron el importe máximo anual, que está establecido en bonos de hasta 600€.

Los establecimientos que quieran participan en el Bono Comercio 2023 ya se pueden registrar desde esta mañana de forma on line, y se podrán consultar por los ciudadanos en el enlace https://bonocomercioalicante.es/establecimientos-adheridos-al-programa-bono-comercio-alicante .

La concejala de Comercio, Lidia López, resalta que “se ha primado a las personas mayores para que puedan ser los primeros en adquirir estos importantes descuentos, con una de las campañas más importantes para impulsar el consumo en los negocios locales, apoyar la economía de las familias y pequeñas empresas dinamizando y fortaleciendo nuestro sector económico y creando empleo”.

Ayuntamiento y Diputación de Alicante junto con la Cámara comparten un objetivo común, el apoyo al sector comercial, y para ello promueven acciones como es la puesta en marcha de bonos para descontar en las compras del comercio local, incentivando así el consumo como forma de inyectar liquidez en el sector e impulsar la actividad económica.

Establecimientos participantes

Las bases estipulan que van a poder solicitar la adhesión a los Bonos los titulares de los establecimientos que tengan la consideración de pymes, y el número de personas empleadas en el establecimiento comercial no será superior a 20 personas trabajadoras a jornada completa o equivalente. El establecimiento donde se ejerce la actividad se localizará en el término municipal de Alicante y estará identificado a la vista del consumidor como establecimiento participante en el programa.

Entre los más de 600 establecimientos que ya se han adherido al bono hay librerías, comercios de alimentación, tiendas de ropa, centros ópticos y auditivos, zapaterías, peluquerías, droguerías, centros estéticos, joyerías, copisterías, tiendas de electrodomésticos y decoración, farmacias, establecimientos de informática, ferreterías, jugueterías, mercerías, floristerías, pastelerías, tiendas de mascotas, muebles, informática, entre otros.

