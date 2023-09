La médico conquense María Genoveva Moncho Aguirre, nueva 'Alicantina de Adopción 2023'

El Salón de Plenos del Palacio Provincial ha sido el lugar escogido para la celebración del acto conmemorativa del 'Día del Alicantino de Adopción', en el que el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha anunciado a la médico conquense María Genoveva Moncho Aguirre como nueva hija adoptiva.

Este reconocimiento, que entrega la institución desde hace más de veinte años, tiene como principal objetivo reconocer y agradecer la vinculación, trayectoria y defensa de la provincia de personas que no han nacido en ella pero que residen aquí.



Toni Pérez, encargado de clausurar el acto institucional, ha elogiado durante su discurso la trayectoria de Genoveva Moncho, quien ha sabido “fortalecer ese arraigo en nuestra provincia, donde a lo largo de varias décadas ha llevado a cabo una brillante carrera en el campo de la medicina, desempeñando su actividad en diversos centros, hospitales e instituciones”.



“Estos más de 60 años residiendo en la millor terrera del món la hacen merecedora de esta distinción, que con gran orgullo le entregamos, conscientes de la relevancia y de la huella que ha dejado su trabajo y su labor en el campo de la medicina en nuestra provincia”, ha enfatizado el presidente.



El responsable institucional también ha reconocido que su aportación e implicación en la mejora de la salud, con especial interés en la fase de envejecimiento y en la solución de problemas sociales y sanitarios han marcado su hoja de ruta como médico, poniendo también el foco de atención, gracias a su faceta solidaria y altruista, en la atención a enfermos de Alzheimer.



Finalmente, Toni Pérez ha asegurado que la Costa Blanca “está considerada una de las zonas más felices de España y no lo digo yo, que también, sino estudios que miden factores y datos cuantitativos de los que se ha extraído que la provincia de Alicante es una de las de mayor calidad de vida”.



“Nuestra fortaleza reside en que ofrecemos felicidad, una sensación que no se puede comprar con dinero, sino a golpe de afectos, de emociones, de experiencias, de personas y de tradiciones compartidas”, ha concretado.



Por su parte, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, encargado de conducir el acto, ha revindicado que los alicantinos “somos un pueblo abierto, receptor de culturas, emprendedor, creativo y respetuoso con la tradición y la innovación”, al tiempo que ha insistido en que este reconocimiento supone “una distinción exaltadora de la convivencia y la integración”.



La vicepresidenta segunda de la Diputación, María del Mar Sáez, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, el alcalde de San Clemente, Tomás Martínez Moreno, la concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali Pérez, el presidente de la Federación de Casas Regionales de la provincia de Alicante, Miguel Beano, y representantes de las distintas casas regionales, así como otras autoridades civiles y militares han estado presentes en el evento. Asimismo, Genoveva Moncho ha estado arropada por amigos y familiares que han querido compartir con ella este reconocimiento que concede anualmente la Diputación de Alicante.



Tras el acto institucional, que ha contado con el acompañamiento musical del Grupo de Tambores de la Asociación Hellineros, la ‘Alicantina de Adopción’, acompañada por el presidente Toni Pérez, ha firmado en el libro de honor de la Diputación.

