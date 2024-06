Los servicios especiales de Hogueras de policías, bomberos y brigadas, en el centro de la polémica

Una recogida de firmas de bomberos, policías locales y brigadas de jardines dependientes del Ayuntamiento de Alicante por lo que consideran la escasa retribución de los servicios especiales de las Fiestas de Hogueras en la ciudad ha levantado todo tipo de sospechas sobre si se podrán celebrar todos los actos. Ayer, el alcalde Luis Barcala desmintió estos rumores. Habrá efectivos suficientes y no hay porqué preocuparse.

Hoy está prevista la reunión de los representantes de estos colectivos (no sindicatos, que se han quedado al margen) con el Ayuntamiento para conocer los términos exactos de estas retribuciones. Y desde el Ayuntamiento ya se ha confirmado que se pondrán todos los adornos florales porque ya se ha llegado a un acuerdo de retribuciones con este colectivo.

Quedan los policías locales y los bomberos. La premisa desde la que parte el Ayuntamiento es que este año se aumentado la retribución para Hogueras un 17%, un 3% en los servicios ordinarios y un 14% en los extraordinarios. Y que el año anterior se aumentó un 12%, con lo cual el aumento en estos dos años de mandato de Barcala alcanza el 29%.

Así, los bomberos cobrarán cerca de 450 euros más y los policías locales 350 euros más, "trabajando un día de cada siete", recuerdan fuentes municipales. Razón por la cual desde el consistorio se asegura que es una polémica estéril ya que los efectivos se están apuntando ya para cubrir los servicios de extraordinarios con total normalidad.

Concretamente la web municipal anunciaba ayer que el concejal de Recursos Humanos, Julio Calero, aseguraba que el Ayuntamiento de Alicante abonará en Hogueras "las mayores gratificaciones de la historia municipal" por servicios extraordinarios con motivo de la celebración de las fiestas de la ciudad".

En una circular informativa firmada por Calero, concretaba las gratificaciones en: para el personal que, por su especial dedicación, y aquel que por la especificidad de su trabajo, además de la jornada ordinaria, tenga que prestar servicios extraordinarios a partir del día del pregón con ocasión de actos públicos de Hogueras hasta las 6:00 horas del día 25 de junio, percibirá una gratificación por cada día trabajado de 122,06 euros en turno de mañana o tarde (de 6 a 22 horas), y de 177,54 euros en el turno de noche.

Para el personal de Policía Local y los agentes de movilidad, que trabaje por su turno ordinario o bien encontrándose en sus días libres así desee hacerlo y participe en el dispositivo especial de hogueras, durante los días comprendidos entre las 6 horas del día 17 y las 6 horas del día 25 de junio, fechas en las que se cerrará el tráfico en el centro urbano, con motivo de la celebración de las Fiestas de Hogueras, percibirá la gratificación siguiente por cada día trabajado: Turno ordinario mañana o tarde: 107,07 euros; turno ordinario noche: 155,74 euros; fuera de turno mañana o tarde: 122,06 euros; fuera de turno noche: 177,54 euros.

En el caso de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios (SPEIS), con turno de trabajo de 24 horas seguidas, que trabaje desde el 14 al 25 de junio, ambos inclusive, percibirá una gratificación por cada día trabajado de 369,91 euros por guardia ordinaria trabajada y 421,70 euros por guardia realizada fuera de turno, hasta un máximo de tres guardias ordinarias y/o extraordinarias.

Los efectivos que están recogiendo firmas, no obstante, apelan al resto de los compañeros para que se sumen a la desmovilización ya que entienden que si se cede este año, el año que viene las retribuciones serán las mismas y "supone menos dinero por un día extraordinario de adscripción voluntaria que por una jornada laboral normal".

Así, hablan de apenas 9 euros la hora frente a los 90 euros de una jornada cotidiana, cuando "hay 300.000 turistas en la ciudad, más alcohol, más peleas y más peligrosidad". Además, ponen el ejemplo de Alcoy y sus fiestas de Moros y Cristianos, donde los policías llegan a cobrar 1.100 euros por trabajar cuatro días.

"El problema es que en Alicante pagan bien la Cremà, pero no el resto de actos. Y si no te apuntas voluntariamente a actos como el Desfile del Ninot, no te llaman para Cremà", asegura uno de los promotores de la iniciativa de desmovilización. Además, piden un compromiso para que se pague la "carrera profesional" en esta legislatura.