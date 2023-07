En busca de empleo: estas son las empresas de Alicante que te dejarán teletrabajar este verano

Si hay algo que la pandemia de la Covid-19 ha traído a nuestras vidas no son las mascarillas o las restricciones, de las que nos libramos hace ya más de un año. Sin duda, hablamos del teletrabajo, una forma de trabajar desde casa con horarios más flexibles y mayor conciliación laboral.

No es que antes no existiera, pero con la subida continua de los contagios, a las empresas no les quedó otra que ponerlo en marcha. Y parece que en muchas de ellas, lo mantendrán un tiempo. Otra de las ventajas de trabajar fuera de la oficina es que puedes hacerlo casi desde cualquier sitio, ya que solo te hacen falta dos cosas: un teléfono u ordenador y conexión a internet.

Por ello, cada vez son más las personas que buscan empleo en empresas que más ventajas ofrecen a sus trabajadores como puede ser el teletrabajo, la flexibilidad de horarios y/o la conciliación laboral. Si estás ahora en busca de trabajo, estas son algunas de las mejores ofertas que ofrece 'InfoJobs' en su página web para que trabajes desde donde tú quieras.

1| Desarrollador

La empresa Sandav Consultores está buscando un o una Full Stack para un proyecto estable y remoto. Sin embargo, como la sede está en Alicante se requiere vivir cerca de la zona para ir una vez al mes a las reuniones de equipo. El empleado manejará aplicación SaaS en Azure Paas para realizar pruebas unitarias y funcionales. Buscan a una persona que trabaje de lunes a viernes y cuyo salario irá acorde a la experiencia, entre 22 y 36k, describen desde la página web. Además, del contrato indefinido, Sandav ofrece productos de retribución flexible a elegir entre seguro médico privado y/o tickets en el restaurante.

2| Teleoperador con francés

La empresa Intelcia está buscando a personas que hablen bien el francés para varios puestos como teleoperadores de un nuevo servicio de asesoramiento a estudiantes universitarios para una empresa francesa dedicada a cursos de formación. "Tu función será, llamar a aquellos que se han inscrito solicitando información, siendo su guía y ayuda, para elegir el mejor curso adaptado a sus necesidades", describe el anuncio.

En cuanto al salario, destacan que serían 20.000 euros anuales más un diez por ciento de incentivos iniciales. Trabajan con un sistema de recompensas que "premiarán tu trabajo y esfuerzo".

3| Teleoperadores

La empresa 'Salesland' está buscando a los "mejores" teleoperadores de ventas para que trabajen 30 horas en el turno de tarde (de 15 a 21 horas) y de lunes a viernes. El trabajo, que destacan será "estable" estará relacionado con una entidad bancaria especializada en soluciones de crédito y ahorro. La empresa también se ocupará de tu formación y acompañamiento durante todo el camino. En cuanto al salario, "fijo de 969 euros/brutos, alta en la Seguridad Social e interesante sistema de incentivos en función de objetivos de ventas", explican desde la web.

4| Analista programador

En knowmad mood son 2.400 compañeros y ahora están buscando una o un analista programador. "En esta ocasión estamos buscando a un/a javerx con cierto background ya en el sector, para trabajar con uno de nuestros clientes del sector seguro-salud, para desarrollar un portal que gestione el estado de la solicitud de alta de los pacientes", describe el anuncio. Jornada completa y salario no disponible en InfoJobs.

5| Agente comercial inmobiliario

La empresa Safti tiene disponible 15 vacantes para trabajar como agentes comerciales inmobiliarios. No piden experiencia previa ni hay estudios obligatorios. Los únicos requisitos son tener ganas de trabajar, y por supuesto, tener don de gentes y habilidades para vender y cerrar ventas. Tipo de contrato: autónomo-jornada intensiva. Salario: entre 24.000 euros y 100.000 euros.

