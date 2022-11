Carlos Baño: "Con la provincia de Alicante se ha hecho un despropósito"

Carlos Baño lidera la movilización de la Cámara de Comercio de Alicante en la manifestación de este jueves para protestar por las inversiones estatales en la provincia. "Nos sentimos muy maltratados y no es solo este año", afirma en una entrevista a À Punt. En ella recalca también que estas reclamaciones no vienen con tinte político. "Tienen tanta culpa el PP como el PSOE", destaca.

Baño recuerda los números por los que la provincia de Alicante es la peor parada en el reparto de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado. "Lo de este año es la gota que ha colmado el vaso y lo que ha hecho movilizarnos", lamenta. Lo hace con tono duro porque "no podemos consentir que el futuro de los jóvenes se vea afectado por esta falta de inversión".

El presidente de la Cámara ha explicado en su entrevista en Les Notícies del Matí que las dos manifestaciones previstas tienen fines distintos y por eso se mantienen. "Una cosa es la financiación de la Comunitat Valenciana, aquí hablamos de que se maltrata a la provincia. No hemos cambiado", señala. Por eso reitera en diversas ocasiones la voluntad de la Generalitat "por paliar, pero no queremos que se le quite a los valencianos ni a los castellonenses. Queremos lo que nos corresponde, no queremos limosna. Estamos hartos de estar a la cola en los últimos quince años".

Uno de los puntos en que hace hincapié, a preguntas de Dani Valero de El Español, es en el de la demanda de mayor implicación de los diputados de la Comunidad Valenciana en el Congreso. "Los 12 que tenemos no pintan nada", en alusión a los que llegan desde la provincia de Alicante. "No puede ser que partidos nacionalistas con menos diputados tengan más peso".

¿Pide abiertamente a los 32 diputados valencianos que tumben los presupuestos generales del Estado? "Cada uno va a defender su partido político", lamenta. De hecho, calcula que si un diputado por desobedecer a su partido recibe una multa de seiscientos euros, "si hace falta lo pago yo".

Baño recuerda que "la Cámara se ha manifestado en otras ocasiones por varias causas injustas". De ahí que subraye que esta movilización no tiene color político. "Se me quiere vincular con partidos y no lo soy de ninguno, soy hijo de mi padre y empresario. Ni estoy en un partido ni lo estaré".

Su voluntad, como recalca, es "representar a los que me han votado y no puedo engañar a las 3 500 empresas que se han movilizado. Tengo que ser fiel a mi candidatura para defender a la provincia de Alicante. Y me da igual quien gobierne ahora o después. Y cada uno por su forma de ser lo transmite con más o menos fuerza. Somos muchos. Y hoy lo expresaremos".

