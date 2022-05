Los regantes ante la tibieza de Ximo Puig (PSOE): "Nos gustaría un presidente que plantase cara a Sánchez"

Los agricultores de Alicante están ya cansados del discurso conciliador del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSOE) con cada hachazo que se lleva el trasvase Tajo-Segura. En la manifestación de ayer en la capital estuvo hasta la delegada del Gobierno de Almería y 47 alcaldes, pero Puig en vez de acudir junto a Fernando López Mira y Carlos Mazón, hizo unas declaraciones sobre la politización de la protesta.

El vicepresidente de Fenacore (Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España), José Antonio Andújar fue contundente: "Tenemos dos PSOE, el del presidente Sánchez, Teresa Ribera y Emiliano García-Page, y otro, el de los alcaldes que están con los regantes. Ximo Puig no sabemos a cuál pertenece".

La masiva protesta frente a la Subdelegación de Gobierno de Alicante contó con políticos de todos los partidos, excepto Podemos. Y tras ella, Ximo Puig volvió a aludir al cambio climático y volvió a prometer recursos en los tribunales.

"Puig nos dice que quiere 'agua para siempre', que recurrirá el plan del Tajo, pero a nosotros, ¿de qué nos valen los recursos, incluso ganar en los tribunales, si en 2027 no tenemos agua porque nos la han quitado?", señaló Andújar.

Es más, asegura que los regantes de Alicante, Murcia y Almería también irán a los tribunales porque el Gobierno no ha contestado a ninguna de sus alegaciones, fundamentadas en estudios de varias universidades. Y mientras, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya les ha llamado para recibirles en las próximas semanas.

"Me gustaría tener un presidente que plantase cara a Pedro Sánchez, que le dijese que las siglas están muy bien, pero que fue el PSOE en la II República el que impulsó un trasvase que representa la solidaridad de España, que la ha hecho más fuerte. Y no es eso lo que me dice Puig cuando hablo con él", añadió el dirigente agrario.

Los regantes quieren saber qué va a hacer el Gobierno con el trasvase; saber qué compromisos tiene el Gobierno con el PSOE de Castilla-La Mancha. "Queremos un presidente autonómico con vigor, que defienda los intereses de los valencianos, y no lo vemos", aseguró Andújar.

Además, llamó la atención sobre las "medias verdades o ni siquiera verdades" que se están vertiendo desde el PSOE respecto al trasvase. Por ejemplo, como cuando la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha definido la trasferencia hídrica como un producto de la dictadura.

"No sé si lo sabe o no, pero debería estar informada. Las primeras aguas del trasvase llegaron en 1977 y que yo sepa ya no había dictadura. Y el proyecto es de la II República", aseguró.

Además, "se está diciendo que el Tribunal Supremo ha obligado a esto y no es verdad. El Supremo dijo que se fijasen caudales ambientales pero no que se incrementasen", concluyó Andújar, que una vez más recordó todas la divisas que ha recibido España desde que el Levante se convirtió en la huerta de Europa. "Si Castilla-La Mancha tiene hospitales, carreteras o las mejores estaciones de AVE, nos tendían que estar agradecidos"

