¿Corre peligro la llegada de la planta solar de Ikea en Villena con la limitación del Consell del 3%?

Villena es uno de los municipios valencianos donde más se han disparado las peticiones para instalar plantas fotovoltaicas desde el inicio del boom en 2021, cuando se inició la curva alcista del precio de la luz, que no parece tener techo en este 2022 con la guerra de Ucrania estrangulando también el coste del combustible.

En medio de esta tormenta energética, la multinacional Ikea anunciaba hace un mes que iba a apostar por Villena para levantar su primera planta solar de España; con casi 50 MW de potencia instalada, sería a través del Grupo Ingka y debería de estar en funcionamiento a finales de este año, sí es que pasa todos los trámites que le exige el Consell, competente en la materia, y el Ayuntamiento.

Desde este anuncio de Ikea hasta ahora, el Gobierno valenciano ha aprobado el macro Decreto Ley 1/022 de Medidas Urgentes en respuesta a la Emergencia Energética y Económica originada en la Comunidad Valenciana por la Guerra de Ucrania a finales de abril tras tres semanas en las que el Consell se vio obligado a rehacer su norma por chocar con los informes de Abogacía.

Una norma que está llamada a agilizar los plazos para implantar energías renovables hasta un máximo de 10 meses, pero con límites para evitar la destrucción del paisaje y desertificación, como es que la suma de las plantas solares solo podrá ocupar el 3% del suelo no urbanizable de cada municipio.

Con esta limitación, de la que el texto del 22 de abril establece algunas excepciones, ¿tiene Villena espacio para dar cabida al proyecto de Ikea y al de tantas otras mercantiles? El gobierno local, en manos del PSPV-PSOE y Los Verdes, responde que si cumple con los requisitos exigidos por la Generalitat y "se ajusta al territorio" de la localidad, debería de dársele luz verde siempre y cuando otros proyectos que también han presentado solicitud no sumen antes ese 3% del suelo no urbanizable común.

"Si se da la situación de que la de Ikea es la primera en aprobarse, será la primera que se desarrolle", explican fuentes del bipartito. Pero ¿y si se adelantan otras iniciativas? "Bueno, lo cierto es que Villena tiene un término municipal muy amplio y hasta que no se agote ese 3% no cabrá nada más, pero como de momento no tenemos ninguna planta aceptada...", señalan estas fuentes, que recuerdan que este municipio de interior podrá destinar a este uso un máximo de 500 hectáreas de su término municipal del total de las 34.500 sobre las que se asienta.

La mayoría caen

Y es que, de la avalancha de solicitudes, actualmente solo están en revisión una veintena, ya que "han caído bastantes" por recibir, en su mayoría, declaraciones de impacto mediambiental negativas al quererse instalar en zonas humedas o parajes. Y es que, como ha insistido el Consell en varias ocasiones, hasta el 75% de las solicitudes de instalar estas plantas solares en territorio valenciano se quedan en nada por ser "inviable" para el marco jurídico actual.

Villena, por lo tanto, "respira" ante este decreto que "clarifica dónde caben y dónde no" estos megaproyectos solares. ¿Ikea tendrá cabida? Dependerá del Consell, en primer término, del Ayuntamiento, en último y del proyecto presentado por Ikea. Fuentes de la Generalitat ya señalaron a este medio con anuncio de Ikea lo siguiente: "agilizaremos cualquier inversión importante para la Comunidad Valenciana. Apostamos por cualquier parque que sea importante para incrementar la capacidad energética de la Comunidad porque la idea es tener autonomía en cinco años. Si es positivo, lo impulsaremos". Y esta idea no parece que haya cambiado en todo este tiempo.

