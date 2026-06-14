De Alicante a la Casa Blanca: horario y dónde ver el combate de Ilia Topuria y Justin Gaethje por el título ligero de la UFC

El escenario del evento UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Reuters

De Alicante a la Casa Blanca. Ilia Topuria vuelve a alargar su leyenda esta madrugada con su combate por el cinturón del peso ligero en UFC Freedom 250, un evento organizado para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y que pasará a la historia por ser el primer evento deportivo celebrado en la residencia oficial del presidente estadounidense

Ilia Topuria, doble campeón invicto de la UFC y número uno libra por libra del planeta, protagonizará la primera defensa de su cinturón de peso ligero contra el campeón interino Justin Gaethje, el hombre más espectacular de la compañía, en un acontecimiento que apunta a marcar un antes y después en las MMA.

La velada coincide además con el 80 cumpleaños del presidente Trump y con las celebraciones del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, lo que convierte el combate en una celebración múltiple que se espera que contemplen un billón de personas.

Dana White lo vende internamente como el proyecto más ambicioso que han afrontado nunca, por encima incluso del desembarco en el Sphere de Las Vegas.

La tensión ha ido creciendo durante toda la semana previa. Ambos protagonizaron un tenso cara a cara en Washington que obligó incluso a intervenir a miembros de seguridad tras varios intercambios de declaraciones.

Todos estos elementos hacen que la de esta madrugada sea una pelea imperdible para los alicantinos, que estarán representados por Topuria en el corazón de Estados Unidos.

¿A qué hora es la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje?

El combate tendrá lugar durante la madrugada del domingo al lunes para los espectadores españoles. La cartelera principal arrancará a las 02:00 horas (hora peninsular española), mientras que se espera que Topuria y Gaethje entren al octágono entre las 04:30 o 06:00 horas, dependiendo de la duración de los combates previos.

La pelea se disputará en un escenario sin precedentes: el South Lawn de la Casa Blanca.

Para la ocasión se ha instalado una estructura especial de 60 millones de presupuesto que albergará el octágono y miles de espectadores en una de las imágenes más llamativas de la historia reciente de la UFC.

El UFC Freedom 250 únicamente se podrá seguir en directo a través de HBO Max, plataforma a la que es necesario estar suscrito para ver el contenido.

La velada contará además con otros combates destacados como el enfrentamiento entre Alex Pereira y Ciryl Gane por el cinturón interino del peso pesado, además de peleas con nombres como Sean O'Malley, Michael Chandler o Diego Lopes.