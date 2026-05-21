El renacer del equipo de fútbol juvenil de un barrio de Alicante tras años de esfuerzo: "Dos décadas después, volvemos a ser campeones"

El Racing San Gabriel ha firmado esta temporada uno de los capítulos más significativos de su historia reciente. El club alicantino, con 85 años de trayectoria desde su fundación en 1941, ha logrado revertir una etapa de profunda crisis institucional hasta convertirse en un proyecto sólido, en crecimiento y con resultados deportivos visibles.

"20 años después, volvemos a ser campeones", asegura con entusiasmo el presidente del Racing San Gabriel, Isidro Gómez García.

Hace apenas cinco años, cuando la actual directiva asumió la gestión, la situación era muy distinta. La entidad contaba únicamente con tres equipos en categorías base —alevín, infantil y cadete— tras una etapa marcada por la fuga de jugadores y la desestructuración interna. A partir de ese punto, se inició un proceso de reconstrucción que hoy se traduce en una estructura formada por 18 equipos y más de 300 licencias federativas.

Uno de los pilares clave de esta transformación ha sido la implantación de una metodología de trabajo "centrada en la formación integral del jugador", tal y como lo afirma Gómez. Este modelo ha sido desarrollado bajo la dirección técnica de José Antonio Palomino, exjugador del Hércules CF y responsable durante años de su cantera.

Su incorporación no solo ha permitido profesionalizar el trabajo de los entrenadores, sino también , la progresión y los valores deportivos.

El éxito más visible de este proyecto ha llegado esta temporada con el equipo juvenil, dirigido precisamente por Palomino. El conjunto se ha proclamado campeón de liga en la Tercera FFCV, logrando además el ascenso más de dos décadas después —un hito que no se alcanzaba desde la temporada 1998-99. El equipo ha firmado una campaña sobresaliente, con una trayectoria casi impecable en la que solo ha sufrido una derrota.

Más allá del juvenil, el crecimiento del Racing San Gabriel se refleja en el rendimiento global de sus equipos. El Benjamín de primer año ha finalizado como subcampeón de liga, mientras que el Infantil ha alcanzado la tercera posición. En general, según el presidente, todas las categorías han mostrado una evolución competitiva notable.

Presencia feminina

Otro de los avances destacados ha sido la apuesta por el fútbol femenino. Por primera vez en su historia, el club cuenta con cuatro equipos femeninos, ampliando su impacto social y deportivo dentro del barrio de San Gabriel, en Alicante.

Con estos resultados, el Racing San Gabriel consolida un modelo basado en la formación, la estabilidad y la proyección de futuro. El objetivo ahora pasa por mantener la categoría del juvenil recién ascendido, seguir fortaleciendo la estructura del club y continuar desarrollando jugadores y entrenadores bajo una identidad común que ha demostrado ser eficaz.