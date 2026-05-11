San Vicente reunirá el 21 de mayo en la Gala del Deporte a los clubes, equipos y competidores más laureados

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig celebrará el próximo 21 de mayo una nueva edición de la Gala del Deporte, que alcanza ya su vigésimo sexta convocatoria. El evento tendrá lugar en el Cine La Esperanza a partir de las 20:00 horas y servirá para reconocer el trabajo y los logros de deportistas, clubes, equipos y profesionales que han destacado a lo largo de 2025.

Esta mañana se han dado a conocer algunos de los finalistas en un acto en el que han participado el alcalde, Pachi Pascual; el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu; y dos integrantes del jurado, la periodista Arena García y el técnico deportivo Víctor Bautista.

Durante su intervención, Pascual ha querido felicitar tanto a los nominados como a todas las personas que forman parte de su entorno, desde familiares hasta entrenadores o compañeros, destacando su apoyo constante desde los inicios en el deporte. Asimismo, ha subrayado el valor de todos los deportistas locales, estén o no nominados, por representar un ejemplo dentro de una ciudad que apuesta firmemente por el deporte.

El alcalde también ha animado a la ciudadanía a asistir a una gala que ya se ha consolidado como una de las citas más importantes del año, y en la que se rendirá homenaje a quienes llevan el nombre de San Vicente del Raspeig más allá del ámbito local, tanto a nivel autonómico como nacional e internacional.

Por su parte, el concejal Ricardo Bernabeu ha explicado que el evento se ha concebido como una auténtica celebración del deporte, con actuaciones musicales, entretenimiento y diversas sorpresas. Además, ha recordado que la entrada será libre hasta completar aforo y ha destacado el regreso al Cine La Esperanza como sede habitual, tras haberse celebrado el año anterior en el pabellón El Sequet con motivo de su inauguración.

En cuanto a los premios, el jurado ya ha seleccionado a los candidatos en cada categoría, cuyos ganadores se anunciarán durante la gala. Entre los aspirantes a Mejor Deportista Masculino se encuentran Alejandro Noguera Hernández, Víctor Andrés Rasposo y Joan Ruano Compañy. En categoría femenina compiten Carla Arwen Martínez García, Marina Amorós Pérez y Carla Riestra Calomarde, mientras que en la modalidad infantil figuran Ryan Oks, Daniela Marín Ciscar y Lola Antón Fernández.

En la categoría de promesas, optan al premio masculino Nicolás Clemente Montaño, Óscar Orts Roche y Luis Llopis Crespo, y en la femenina Julia Bas Cutillas, Martina Antón Fernández e Itziar García Godoy. Para el galardón de Mejor Deportista con Discapacidad han sido seleccionados Jorge Lara Pastor, Saúl Zamora Martínez y Arturo Martínez Alonso.

También se reconocerá a deportistas veteranos, con David Morales Moreno, María Pastor Colomer y Virginia Tapia Roldán como finalistas. Carlos Mendiola Morales es el único candidato en la categoría de arbitraje, mientras que Antonio Martínez Martínez, Víctor Manuel Fuentes Carreras y Alexandra Fernández Moya optan al premio de gestión deportiva.

En la categoría de equipos, en masculino destacan el C.F. Jove Español San Vicente (Juvenil), el Club de Halterofilia Power San Vicente y el Club Atlético San Vicente Hockey (Senior). En femenino, los nominados son el Club Atlético San Vicente Hockey (Senior), el CDFS Torres San Vicente y el C.F. Inprosports San Vicente (Senior).

Durante la gala también se desvelará el ganador del Premio a la Excelencia Deportiva 2025, así como diversas menciones especiales que reconocerán trayectorias destacadas, apoyo al deporte local, impulso de la acción social y otras contribuciones relevantes. Además, se concederá un premio elegido por votación popular, que se determinará a partir de las reacciones recogidas en la página oficial del Ayuntamiento en Facebook.