Joaquín Rocamora cierra una década prodigiosa en el CBM Elche

Acompañado de sus jugadoras, de sus ayudantes y de los trofeos que resumen su etapa, Joaquín Rocamora ha comparecido por última vez como entrenador del CBM Elche, el club de su vida.

Se marcha tras diez años en los que ha construido algo más que un palmarés destacado. Cuando llegó en enero de 2016, el equipo peleaba por la permanencia. Hoy deja un conjunto consolidado en la élite, competitivo en todas las competiciones y con una identidad y denominación de origen más que reconocibles.

"El último lustro ha superado cualquiera de mis expectativas", ha resumido el técnico, en una reflexión que sintetiza la evolución del proyecto desde sus inicios hasta su consolidación.

La despedida ha estado marcada por la emoción, aunque sin excesos. "Estoy triste porque cierro la mejor etapa deportiva de mi vida. Haga lo que haga será imposible que la supere", ha afirmado el oriolano, consciente del peso de una trayectoria difícil de repetir.

Durante su etapa, el Elche logró los primeros títulos de su historia con la conquista de la Copa de la Reina y la Supercopa de España en 2021 y la EHF European Cup en 2024. A estos éxitos se suman cuatro subcampeonatos de Liga, nueve finales en cinco años y una presencia constante en la zona alta de la competición.

"Nos hemos quedado fuera por un solo gol en todas las competiciones", ha recordado Rocamora, en alusión a la presente temporada, en la que el equipo ha vuelto a competir al máximo nivel pese a no alcanzar los resultados de cursos anteriores. La Liga, perdida en varias finales, fue la principal asignatura pendiente de este ciclo.

El crecimiento del equipo no se limitó a los resultados. El técnico apostó por un modelo basado en la formación y el desarrollo de jugadoras jóvenes, muchas de las cuales alcanzaron la internacionalidad. El Elche se consolidó como un destino atractivo para crecer. "Esto es Disneyland París", señaló Rocamora, en referencia a las condiciones que ofrece el club y la ciudad.

La estabilidad del vestuario ha sido otra de las claves del proyecto. "He sentido siempre el respeto de las jugadoras. Pocas veces nos hemos equivocado", ha explicado el entrenador, que ha destacado la implicación de los grupos que ha dirigido durante estos años. "En los últimos años, el grupo se ha dejado la vida en la pista".

En el plano personal, Rocamora ha subrayado la importancia de su entorno más cercano. "He vivido el 90 % de esta etapa con mi mujer", ha indicado sobre María Flores, ex capitana del equipo, antes de añadir que en Elche ha encontrado "felicidad" tanto dentro como fuera del balonmano. "Es muy difícil lo que hemos logrado, habernos aguantado tanto tiempo", apuntó.

El técnico oriolano seguirá vinculado a la ciudad, donde continuará residiendo. Su salida responde a la decisión de centrarse en la selección española femenina, donde ejercerá como seleccionador y coordinador. "Mi familia no es solo el balonmano Elche, es toda la ciudad", afirmó Rocamora. El entrenador deja atrás un modelo consolidado y una forma de entender el juego. "El legado es un espíritu y una manera de ser", señaló.

Como recomendación a su sucesor, el técnico ha apostado por la continuidad en la idea. Ser fiel a un estilo y a una forma de trabajo que han permitido al club vivir la mejor etapa de su historia. Rocamora cierra así un ciclo de diez años en el banquillo del Esperanza Lag, marcado por el crecimiento sostenido, la competitividad y la estabilidad.

El aplauso sincero y estruendoso de quienes han sido sus compañeros de viaje puso fin a una etapa irrepetible y deja el listón en la estratosfera para el próximo inquilino del banquillo del CBM Elche.