Alicante volverá a ser la capital mundial de la vela con la salida de The Ocean Race en 2027

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras anunciar que la ciudad será la capital mundial de la vela. EE

Alicante volverá a situarse en el centro del mapa mundial de la vela en 2027. La salida de The Ocean Race, considerada la regata oceánica más exigente y dura del mundo, partirá de nuevo desde el puerto alicantino, una circunstancia ya oficial tras el anuncio realizado este sábado por el alcalde, Luis Barcala, que confirma la continuidad de una de las citas deportivas más emblemáticas ligadas a la ciudad desde hace casi dos décadas.

La capital alicantina será por sexta vez consecutiva Puerto de Salida de esta prueba, con un programa de actividades que se desarrollará del 8 al 17 de enero de 2027.

Barcala destacó que el evento aporta a Alicante "una gran proyección internacional y un considerable retorno económico".

El anuncio refuerza una relación iniciada en la edición 2008-2009 y que ha ido mucho más allá del ámbito deportivo.

Alicante alberga la sede global y el museo de The Ocean Race, una vinculación que ha consolidado a la ciudad como referencia internacional en náutica oceánica, innovación y sostenibilidad marina. El alcalde subrayó además que la regata "forma parte ya de la identidad marítima de la ciudad".

Las cifras de la última edición, celebrada en 2022-2023, explican el interés por mantener la salida en Alicante.

Según un informe de PricewaterhouseCoopers, el evento generó un impacto de 71,6 millones de euros en el PIB nacional y de 58,5 millones en el de la Comunitat Valenciana, además de la creación de 1.232 empleos a tiempo completo, más de 1.000 de ellos en el ámbito autonómico.

Durante aquella edición, visitantes y organización generaron un gasto directo de 48,2 millones de euros en España, con especial incidencia en sectores como el alojamiento y la restauración, el comercio minorista y los servicios a empresas, mientras que el impacto fiscal alcanzó los 33 millones de euros.

El Ocean Live Park del puerto alicantino recibió a 303.000 personas en apenas una semana, con una media de 35.000 visitas diarias (la cifra más alta registrada en la historia del evento), a las que se sumaron más de 170.000 espectadores presenciales el día de la salida de la regata.

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, subrayó la relevancia estratégica del evento y el compromiso de la Generalitat con Alicante como Puerto de Salida.

The Ocean Race, señaló, "proyecta a la Comunitat Valenciana como referente internacional en innovación y sostenibilidad".

Con un año por delante para su puesta en marcha, Generalitat, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria trabajan ya en el diseño de un programa de actividades educativas, deportivas y lúdicas en el Muelle de Levante, que mantendrá un formato gratuito y abierto a todos los públicos y volverá a convertir el puerto en uno de los grandes escenarios de la ciudad durante los días previos a la salida de la regata.