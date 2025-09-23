Cerca de 900 deportistas desafían los 4.000 metros a nado en la 11ª edición de la travesía del Peñón de Ifach

La Travesía a Nado Peñón de Ifach de Calp celebró este domingo su undécima edición, alcanzando un registro histórico con 898 inscritos.

Esta competición, que ya figura entre las más destacadas de la natación en aguas abiertas de la Costa Blanca, volvió a ofrecer a los nadadores un recorrido inigualable bajo la imponente silueta del Peñón de Ifach, emblema de la localidad y de la Comunidad Valenciana.

Organizada por el Real Club Náutico de Calp junto al Ayuntamiento, la prueba consistió en un desafiante trayecto de 3.800 metros en el Mediterráneo.

Como cada año, la salida estuvo marcada por un ambiente festivo en el que deportistas de todas las edades y niveles compartieron brazadas con un mismo propósito: vivir una experiencia deportiva y paisajística única.

En el plano competitivo, Miguel Bou Bernabeu logró el triunfo absoluto en categoría masculina con un crono de 00:47:45, seguido muy de cerca por Francisco José Hervás Jódar (00:47:51) y Aaron Ledesma Álvaro, que completó el podio.

En la clasificación femenina, la vencedora fue Rosa Martínez Roglá con un tiempo de 00:52:26. La acompañaron en el podio Claudia Fandos Barreda (00:56:31) y Andrea Smycek, tercera tras una gran actuación.

Voluntariado

El buen desarrollo de la travesía fue posible gracias al esfuerzo de unos 200 voluntarios distribuidos en tierra y mar.

Kayakistas, embarcaciones de apoyo, personal sanitario y colaboradores trabajaron en conjunto, asegurando tanto la seguridad como la organización durante toda la jornada.

Homenaje

Uno de los instantes más emotivos se vivió en el reconocimiento a quienes han completado las diez ediciones anteriores: Antonio Tur, Demetrio Fernández, Francisco Martín y Patricia Mas recibieron un homenaje por su fidelidad y compromiso con la travesía.

El presidente del Real Club Náutico de Calp, Juan Belliure, destacó tras la prueba que “en esta edición número once hemos contado con cifras récord de inscritos y voluntarios. El nivel competitivo ha sido altísimo y lo consideramos un gran éxito”.

Por su parte, la gerente del club, Mada Martínez, remarcó la implicación del municipio y de la comunidad: “Cada año sentimos que la travesía tiene más arraigo en Calp. Lo que más nos emociona es ver cómo cada vez se suman más vecinos, junto con patrocinadores y voluntarios, que hacen de este evento una auténtica celebración del mar y del deporte”.

Más que deporte

La cita también supone un impulso turístico para Calp. Cada edición atrae a centenares de visitantes que aprovechan para descubrir la gastronomía, la cultura y el espectacular entorno natural de la localidad.

El Peñón de Ifach, Parque Natural desde 1987, añade un marco incomparable que convierte a la prueba en un acontecimiento difícil de olvidar.

Tradición

Con más de una década de historia, la travesía ha conseguido consolidarse dentro del calendario nacional de aguas abiertas, uniendo deporte, naturaleza y participación popular en una fórmula que año tras año gana fuerza en la Costa Blanca.

La organización ya ha expresado su firme voluntad de seguir potenciando este evento como un punto de encuentro entre la natación, el turismo y la identidad local.