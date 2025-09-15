Más de 1.500 participantes cierran la segunda copa de golf Forty: "Lo que más me emociona es ver a familias enteras"

Euforia en la despedida de la segunda edición de la Forty Golf Cup. Los organizadores valoran que más de 1.500 participantes han participado y la federación destaca el impacto en la promoción del deporte base en la provincia de Alicante: "Lo que más me emociona es ver a familias enteras".

La organización celebra que este fin de semana ha superado sus expectativas. Y así lo autoproclaman como uno de los eventos de golf para aficionados más ambiciosos y populares de España. La variedad de actividades para todo el público que han preparado prueban para ellos que el golf está de moda.

La segunda edición llegaba ya con la voluntad de crecer gracias a más días de competición y programación. Y así lo han apoyado los jugadores, con 260 frente a los 160 del primer año. Por los cursos de iniciación han pasado 700 personas.

En esta gran fiesta del deporte también se han buscado caras conocidas que han querido apoyarlo. Entre ellos, Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal y firme defensor del golf como disciplina formativa; Jorge Armenteros, periodista deportivo y conductor de Ryder COPE, y Elena Jiménez, histórica reportera de TVE especializada en deporte olímpico.

Una lista en la que también están el periodista Iñaki Cano, Lorenzo Sanz Durán, exjugador de baloncesto, dirigente deportivo e hijo del expresidente del Real Madrid homónimo. A ellos se ha sumado también la golfista y vicepresidenta de la Federación Española de Golf, Mar Ruiz de la Torre o rostros conocidos como Miguel Carnero, Jaime Astrain o Fidel Alonso.

La principal novedad de esta edición ha sido la incorporación del Ladies International Team Trophy. Con él han querido apostar por la visibilidad y el liderazgo femenino en el golf para aficionados. Además de la competición, durante los días previos ofrecieron ponencias y encuentros empresariales.

Mar Ruiz de la Torre, vicepresidenta de la Real Federación Española de Golf, ha destacado el impacto del evento tanto en términos de participación como de promoción del deporte base: “En la Comunitat Valenciana estamos viviendo un momento de auge".

"Las inscripciones a clinics y cursos se han disparado", resalta. Y ahí pone el ejemplo de este evento para apoyar la difusión y que "demuestran que el golf es una puerta de entrada a hábitos saludables y redes personales y profesionales valiosas”.

Ruiz de la Torre ha subrayado también el papel clave de los clubes y organizadores: “Es fundamental para el desarrollo del golf que las comunidades cuenten con clubes involucrados y buenos gestores”.