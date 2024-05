Pablo Ruz a las campeonas de Elche: "Habéis logrado el mayor y más grande título de la historia de Elche"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, afirmó este domingo, durante la recepción oficial en el Ayuntamiento al Atticgo Elche por su reciente título de campeón de la Copa Europea de la EHF de balonmano femenino, que el equipo ilicitano ha logrado "el mayor y más grande título" deportivo de la historia de la ciudad.

El primer edil ha dado las gracias al cuerpo técnico y las jugadoras "por hacernos soñar y llevar el nombre de Elche por todo el mundo".

"Esto es bestial y era necesario que estuvierais aquí. Sois nuestras campeonas", añadió Ruz en un acto celebrado en el Salón de Plenos y en el que han estado presentes los representantes de todos los grupos políticos de la coorporación municipal y el equipo de Gobierno.

Las jugadoras y el cuerpo técnico han llegado al Ayuntamiento de Elche a las 13:00 horas tras realizar una rúa a borde de un tren turístico que, tras partir del Pabellón Esperanza Lag, ha recorrido las principales avenidas de Elche.

Alrededor de 300 aficionados, entre ellos muchas niñas de las categorías inferiores del club, han saludado a las jugadoras a su llegada al Ayuntamiento, donde han sido recibidos en la puerta principal por el alcalde y el concejal de Deportes, José Antonio Román, con las notas de fondo de la canción "we are the champions".

La capitana del equipo, María Flores, ha bajado del tren con el trofeo en la mano encabezando la plantilla, que lucía la camiseta azul conmemorativa del primer partido de la final europea.

Tras saludar ele quipo desde el balcón a los aficionados con cánticos de "campeonas de Europa" y "sí, sí, sí, la copa ya está aquí", Ruz ha felicitado a las jugadoras y ha entregado a la capitana una placa conmemorativa del éxito deportivo.

El alcalde ha elogiado el sacrificio de las jugadoras para alcanzar el éxito y ha propuesto a la concejal de Educación que el trofeo visite los centros escolares "pata hacer pedagogía de lo que habéis hecho".

Ruz, por último, se ha comprometido a ayudar al club y ha reiterado su agradecimiento al club, cuerpo técnico y jugadoras por el título.

El presidente del Club Balonmano Elche, Juanjo Ávila, ha agradecido el recibimiento y ha afirmado que esta celebración es una "ocasión única", ya que pronosticó que será difícil repetirla en el futuro.

"Nunca he visto un equipo que se quiera y apoye como éste. Son amigas y es un orgullo formar parte de esto", añadió el presidente de la entidad, quien pidió al alcalde "el mismo apoyo por parte del Ayuntamiento que reciben otros equipos" en España.

El entrenador, Joaquín Rocamora, incidió en la necesidad de apoyo económico, pero también valoró el buen ambiente del vestuario como clave del éxito.

El técnico también tuvo un recuerdo para todos los dirigentes y técnicos que han formado parte de la entidad, de 66 años de historia.

"Yo me siento un privilegiado y sin la gente que estuvo antes no podíamos vivir esta época", añadió el entrenador oriolano.

Por último, María Flores, en nombre de la plantilla, dijo estar "orgullosa de haber llevado el nombre de Elche por España y Europa" y apostilló que el grupo desea disfrutar de lo que queda de temporada "porque viene algo muy bonito, en alusión a la Liga".

El acto ha finalizado con las fotos protocolarias y con las jugadoras cantando "a por la Liga, oé", en alusión al duelo de esta semana con Super Amara Bera Bera, y "La mujer de verde" que popularizó el grupo español Izal.