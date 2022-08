Pablo Colomina, leyenda alicantina del motocross: "Sin carreras, no sabemos si hay buenos pilotos"

Alicante guarda una estrecha relación con el mundo del motociclismo. De la provincia, han salido leyendas sobre ruedas como José Medrano o Ramiro Blanco, que llevaron el nombre de la ciudad por todo el mundo. Décadas después llegó el turno del expiloto español de motocross, Pablo Colomina, que fue hasta 7 veces campeón de España de esa misma modalidad en la década de los 80 y también de supercross en 1990.

Los años han pasado, pero Pablo Colomina sigue conservando intacta su pasión por el motociclismo y más concretamente por el campo, donde se ha desarrollado profesionalmente en la disciplina de TT. El expiloto, natural de Elda (Alicante), es además el padrino de la 'Alicante TT Returns', una prueba de motociclismo que se celebrará en la ciudad el fin de semana del 8 y 9 de octubre.

"Hacía muchísimos años que no se hacía algo así", Colomina describe la importancia que tendrá este evento para el futuro de esta modalidad deportiva en Alicante y en toda España, ya que contará con importantes figuras del moticiclismo como Josep García, Jaume Betriu, Sergio Navarro o Marc Sans, entre otros.

El expiloto se queja de que apenas se hacen competiciones de este tipo en la provincia porque parece que "todo lo que no sea ir por la calle con vehículos, está prohibido". Asimismo, destaca que los motoristas son, en su mayoría, gente "muy respetuosa con el campo y la naturaleza".

Talento 'sin descubrir'

En cuanto a las figuras que destacan hoy en día, Colomina defiende que "hay mucho talento a nivel nacional e internacional" como el joven piloto off road nacido en Alicante, Hugo Camarasa. Colomina, junto a Camarasa, también es protagonista del cartel de la 'Alicante TT Returns', dos generaciones lejanas, pero con mucho talento.

El piloto eldense echa en falta más eventos y pruebas de este tipo para que el deporte siga vivo y haya un relevo generacional. "Lógicamente, al no haber pruebas no han salido figuras. Puede que haya alguno escondido, pero no los vemos". Además, añade: "Sin carreras, no podemos saber si hay buenos pilotos". Del prometedor Camarasa opina que pese a su juventud, "el chiquillo tiene un buen porvenir".

Imágenes antiguas del piloto Pablo Colomina, cedidas.

Presencia femenina

El Moto Club Alicante ha mostrado su compromiso con el motociclismo femenino. Por lo que, para incentivar a las pilotos a que se apunten a la prueba, la inscripción será gratuita. "Haremos doble esfuerzo para apoyar y ayudar a todas las mujeres deportistas que compitan en la ciudad", anunciaron desde la organización.

Pablo Colomina lleva años viendo como cada vez más mujeres se animan con este deporte, que tradicionalmente ha sido excluyente con este género, mal considerándose para chicos. "Por suerte para todos, las mujeres se están introduciendo en todas las disciplinas deportivas. En esta deberían hacer lo mismo; conseguir patrocinadores y correr, porque pueden hacerlo tan bien como los hombres".

La hija del Piloto también comparte con su padre el amor hacia el motociclismo, aunque su vocación como bailarina de ballet le ha hecho, "cambiar el casco de papá por el tutú", afirma orgulloso. Añade además que si la Alicante TT Returns sale bien y Alicante sigue organizando pruebas, será el mismo quien le compre una moto a su hija.

Alicante TT Returns

El Moto Club Alicante, junto a las Federaciones de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, la Real Federación Motociclista Española y el Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, ha sido el encargado de organizar la prueba del próximo mes de octubre.

La Alicante TT Returns combinará la profesionalidad de los pilotos del Campeonato de España y la práctica de los más aficionados, que participarán en las pruebas sociales del sábado, combinando el certamen nacional con el deporte para todos, para hacer de ello una prueba incomparable.

Programa

El viernes se abrirá el paddock, ubicado en los alrededores del Polideportivo Tómbola, para que los pilotos y equipos se instalen, mientras que el sábado será el turno de las citadas pruebas sociales (TT y Motocross) y del Supertest de Campeonato de España, en el que competirán los mejores de la disciplina del país entre los que destacan Josep García, Jaume Betriu, Sergio Navarro o Marc Sans.



El domingo se celebrará la carrera de TT en la que habrá un rally por el campo y 4 especiales en las que se decidirá a los ganadores.

