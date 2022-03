Taekwondo solidario: Alicante acogerá un torneo internacional por la paz para refugiados ucranianos

El mundo del deporte también se está volcando por completo con los refugiados ucranianos. El presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), el alicantino Jesús Castellanos, ha anunciado este jueves que Alicante será la sede del torneo Open International de Taekwondo por la Paz para ayudar tanto económica como moralmente a los desplazados por la invasión rusa.

El evento, que contará con la presencia de competidores nacionales e internacionales, se celebrará a finales del próximo mes de abril en un escenario aún por confirmar, y destinará el 100% de los beneficios del evento a los refugiados.

El Open, que tiene como lema ‘Give Peace a chance’ (dale una oportunidad a la paz) ha sido organizado por la RFET y cuenta con la colaboración de varias entidades e instituciones que han querido colaborar de forma desinterada para el torneo pueda llevarse a cabo.

La RFET y D.A (Deporte Adaptado), según ha explicado Castellanos a periositas, pretende ayudar a los "cientos de niños refugiados y en riesgo de exclusión social a través de la formación y la práctica de la actividad deportiva del Taekwondo", algo que ya viene haciendo la Taekwondo Humanitarian Foundation” (THF) de la Federación Mundial (WT), entidad destinada a ayudar a los refugiados de todo el Mundo con la práctica de este deporte.

El cartel del evento, presenta a dos competidores, uno con la bandera de Ucrania en el peto y el otro con la de Rusia, estrechándose la mano antes de un combate, y homenajeando el lema del presidente de la WT, Chungwon Choue, de "Peace is more precious than Triumph" (La Paz es más preciada que el triunfo).

La ciudad de Alicante cuenta en la Ciudad de la Luz con uno de los tres grandes centros de acogida que ha habilitado el Gobierno de España para atender a la población ucraniana que ha huido de la invasión rusa. En Alicante residen cerca de 21.000 ciudadanos ucranianos, siendo una de las provincias españolas con mayor porcentaje de personas de esta nacionalidad.

El 'Open International de Taekwondo por la Paz' se celebrará posiblemente en el Centro de Tecnificación Deportiva Alicante, del Pabellón Pedro Ferrándiz. Uno de los principales atractivos de este torneo solidario son sus participantes. Se espera la presencia de tanto la subcampeona olímpica en los Juegos de Tokio, Adriana Cerezo, como también el ilicitano, Raúl Martínez, ganador de una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Taekwondo de 2021. Aunque estos últimos datos todavía no han sido confirmados.

