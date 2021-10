Nuevas caras para un viejo sueño

El HLA Alicante se reinventa en busca del mismo sueño. El renovado equipo alicantino comienza este viernes ante el Oviedo (21:00 horas, Pabellón Pedro Ferrándiz) su camino hacia el ansiado ascenso a la ACB. El pasado curso, el conjunto lucentino se quedó en el antepenúltimo escalón de la escalera y este año, con nuevo cuerpo técnico y plantilla, buscará dar la zancada que le faltó.

Al frente del proyecto está Gonzalo García de Vitoria, un técnico experto en la categoría y con mucho más prestigio que palmarés que tiene la complicada misión de hacer olvidar en el banquillo a Pedro Rivero. El preparador vasco lidera una plantilla en la que solo el veterano Pedro Llompart y Justin Pitts sobreviven del pasado curso, además de Guillem Arcos, cuyo papel solo fue clave ya el ocaso de la competición.

Pitts, ídolo de las tres últimas temporadas, llegó este viernes a Alicante. Ya tiene su licencia en orden y, aunque su estado físico no es el mejor, no se descarta su presencia, aunque solo sea para estimular a la grada. El primer duelo del curso no será sencillo, ya que el Oviedo es uno de los equipos que mejor se ha reforzado.

Atrás queda para el HLA Alicante una pretemporada larga y con altibajos en los resultados. “Espero que aún nos quede para nuestro mejor nivel. Los equipos que entreno suelen crecer durante el año. Hay muchos jugadores nuevos y un entrenador nuevo”, recuerda García de Vitoria, quien sí valora haber reclutado jugadores conocedores de la Liga porque eso acelerará su adaptación.

“Para muchos de nosotros es una experiencia jugar aquí, tenemos ganas de hacerlo ante nuestra gente”, añade el vasco, quien no ha disimulado desde su llegada su admiración por la atmósfera de baloncesto que se crea a favor del HLA Alicante en sus partidos como local.

Plantilla y calendario

La llegada de Pitts a última hora corona una plantilla en la que también está llamado a jugar un papel importante el canterano Guillem Arcos, al que García de Vitoria no ve como “un base al uso”. “No lo veo como el clásico director de juego, porque es muy joven, pero es un chico listo que entiende el juego. Ahora debe conseguir ser jugador, da igual en el puesto que sea”, argumenta.

El vasco presume de una plantilla profunda, pero afirma que lo importante ahora “es que todos los jugadores se entiendan y que cada uno entienda su rol diferente, pero igual de importante”. “Que juegan para el nombre que tienen delante en la camiseta y no para el de la espalda”, resume.

La LEB Oro arranca con un maratón de partidos. El entrenador del HLA Alicante considera importante comenzar bien “porque solo tienes una oportunidad de dar una buena primera impresión”, aunque aclara que nada de lo que suceda en las primeras jornadas será definitivo. “Pero si es importante, porque comienzas a ganarte el respeto. Además, solo si eres idiota no aprendes de las victorias. Las derrotas siempre generan ruido y dudas”, apostilla.

García de Vitoria no se siente favorito de la competición y afirma que los elogios de los rivales no son “presión, sino responsabilidad por hacerlo mejor”. “Los presupuestos te ponen al final en tu sitio, pero cada año hay proyectos que por dinámicas o química del grupo están encima de lo que se espera”, señala el vasco.

En este sentido, el entrenador apunta a Estudiantes, invicto en la pretemporada, y Granada como los máximos candidatos a dar el salto a la Liga Endesa. Tampoco se olvida del Palencia de Pedro Rivero, a quien pronostica una futura carrera en los banquillos de la élite. “No es por eludir responsabilidades, pero hay proyectos superiores al nuestro”, sentencia.

