El Lucentum presenta en el Ayuntamiento de Alicante un proyecto para la construcción de una Ciudad del baloncesto

La nueva era del Lucentum arranca con fuerza. Apenas diez días después de sumarse a la gestión del club un grupo empresarial mexicano, la entidad presenta en sociedad el que es el mayor proyecto de su historia: un complejo deportivo exclusivo para el baloncesto que puede suponer, en palabras de su presidente, Dani Adriasola, un "antes y después" para el Lucentum.

El club ya ha informado al Ayuntamiento del proyecto público-privado para la construcción del complejo, que se ubicará entre la Gran Vía y la Vía Parque, junto al Centro Comercial Gran Vía.

El complejo, según ha informado el club este martes, está diseñado sobre tres parcelas de titularidad municipal, situadas en la calle Polo, que ya cuentan con la catalogación urbanística para acoger edificaciones de uso deportivo.

Este nuevo complejo deportivo está planificado sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados y contará con dos pabellones cubiertos con capacidad para varias pistas de baloncesto y tres de minibasket, además de pistas exteriores y de tres por tres.

El proyecto incluye, además, un edificio moderno y funcional para el alojamiento y formación de los deportistas que formen parte de la estructura de la entidad.

El Lucentum, a través de un comunicado, afirma que con este proyecto pone a disposición de Alicante unas "instalaciones únicas y diferenciales", que descongestionarán y completarán las existentes en la ciudad.

Fortalecer el club

La entidad mantiene negociaciones avanzadas con distintos inversores para la realización del complejo, que supondrá "un salto cualitativo" para el club, asegurando "su futuro, su crecimiento y sostenibilidad a medio y largo plazo".

"Es un proyecto en el que llevamos muchos meses trabajando y que será muy beneficioso para nuestra ciudad. La Fundación Lucentum podrá disponer de un activo que nos dará un mejor posicionamiento económico, deportivo y social que ayudará a fortalecer la viabilidad del club", afirmó Adriasola.

El dirigente ya anunció hace año y medio que contar con una instalación propia era fundamental para el crecimiento de la entidad, tanto a nivel deportivo como económico, y dar por fin ese demandado salto de calidad para optar a objetivos deportivos ambiciosos a medio y largo plazo.

"Las nuevas instalaciones están pensadas para la formación completa de los deportistas", añade Adriasola, cuyo club ha elevado en los últimos años su apuesta por la base.

La Lucentum Basket Academy cuenta actualmente con 13 equipos masculinos y nueve femeninos, y en el Lucentum Basketball HUB, proyecto pionero internacional que une a clubes, academias y federaciones de todo el mundo, participan 36 entidades, de 33 países diferentes y de los cinco continentes, con estancias de formación, de pretemporada, clinics y eventos.

"El crecimiento de la entidad ha impulsado al Lucentum a poner en marcha este ambicioso proyecto, con la construcción de este complejo único en Alicante, que cuenta con una ubicación estratégica y que dará una proyección internacional a la ciudad", sentencia el comunicado del club.