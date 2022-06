Monclova quiere un Lucentum competitivo y jugadores con hambre que sepan a lo que vienen

Toda la cúpula de la Fundación Lucentum ha arropado este miércoles, durante su presentación, a Rafa Monclova, nuevo entrenador del equipo y piedra angular junto al director deportivo Luis Arbalejo del nuevo proyecto. El entrenador sevillano ha sido claro en su discurso, ya que desea formar un equipo competitivo del que la afición se sienta orgulloso, pero no ha definido objetivos claros más allá de ganar el primer partido de la competición.

Fijar el rumbo ha sido cosa de Arbalejo, que habló de quedar entre el quinto y el octavo. "No hemos venido aquí para salvar la categoría", admitió el director deportivo, que tampoco ocultó que en el horizonte de la entidad "a medio o largo plazo" está el regreso a la ACB.

Las primeras palabras de Monclova fueron de agradecimiento al club y sus dirigentes por pensar en él para el nuevo proyecto. "Venir a un club histórico como Alicante es una responsabilidad por el nivel de exigencia que tiene y el crecimiento que quiere tener", dijo el sevillano, quien admitió que aceptar la oferta fue una decisión "fácil".

"HLA Alicante ha crecido desde la solidez y la seriedad y ser parte de este proyecto es una responsabilidad y un placer", confesó el andaluz, quien adelantó que desea formar un equipo "competitivo y que más allá de un resultado tenga identidad". "Que la gente disfrute de lo que vea", añadió el entrenador, quien confió en darle a la afición del Lucentum, a la que conoce bien como rival, "motivos para venir, aunque sé que la gente responde, y que disfrute de lo que vea".

Dar un salto de calidad

En cuanto a los objetivos, Monclova fue prudente, aunque reconoció que este año no jugar el playoff fue una desilusión, y señaló que el primer reto será "ganar el primer partido de Liga y luego vivir aquí lo que tantas veces he visto como visitante, una afición volcada con su equipo". "El club quiere dar un salto de calidad, crecer y yo quiero estar aquí para ayudarles. Somos ambiciosos porque me transmiten ilusión y ambición por ir cada vez más arriba", añadió.

El sevillano no ofreció pistas sobre la planificación "porque acabamos de llegar y aún estamos hablando", pero adelantó que desea contar con jugadores "que tengan hambre y que sepan a lo que vienen". "Influirán factores personales, económicos. Hablaremos de lo que tenemos aquí y de lo que puede venir. Hay tiempo para analizarlo todo", afirmó Monclova, quien deslizó, sin embargo, que el relevo en el banquillo siempre provoca cambios en el grupo.

El técnico confió en mantener la pose defensiva que siempre ha caracterizado a sus equipos, pero no se olvidó de intentar jugar un baloncesto atractivo en ataque para que los jugadores con más talento puedan brillar. Monclova ha firmado por un año y estará acompañado por el cuerpo técnico que ya estaba en el club, al que ve con "hambre y conocimientos" para realizar un gran trabajo.

Por su parte, Luis Arbalejo, elogió el pasado como entrenador formativo de Monclova y recordó que hablar de una posición al final de la temporada ahora no tiene sentido. El director deportivo desveló que solo Pedro Llompart y Guillem Arcos tienen contrato para el próximo curso, por lo que pronosticó muchas incorporaciones al grupo.

Sigue los temas que te interesan