Peña: “Estamos seguros de que Beto va a llevar al Hércules al fútbol profesional”

El Hércules cerró el mercado de verano la madrugada del pasado martes con la sensación de haber cumplido buena parte de los objetivos que se había marcado y con la confianza intacta en la plantilla y, sobre todo, en Beto Company, cuya continuidad al frente del equipo cuenta con el respaldo absoluto de la dirección deportiva.

El director deportivo del club, Paco Peña, ha hecho este jueves balance de un verano en el que, según explicó, la entidad ha incorporado a prácticamente todas sus primeras opciones y ha defendido la decisión de haber renovado al técnico varios meses antes de finalizar la pasada temporada a pesar de la errática dinámica del equipo.

"Estamos seguros de que Beto nos va a llevar al fútbol profesional", ha afirmado Peña, que considera que el equipo tiene argumentos para pelear por las posiciones altas de Primera RFEF.

"Estamos contentos con la plantilla, pero las notas dependen de los resultados", ha añadido el director deportivo, quien considera que el Hércules ha dado un paso adelante en varias posiciones y ha mejorado especialmente "a nivel defensivo, en las bandas y en verticalidad", además de en la zona de tres cuartos, donde cuenta ahora con más alternativas para Beto Company.

Solo dos jugadores, según Peña, rechazaron finalmente la propuesta del Hércules. Uno de ellos milita actualmente en Segunda División y el otro fue Javi Moreno, una situación que el director deportivo considera diferente porque responde más a motivos personales que deportivos.

En cuanto a las salidas, el extremeño analizó la marcha de Nico Espinosa, ex capitán del equipo. Peña reconoció que hizo todo lo posible para convencer al jugador de que continuara en Alicante. "Me desgasté a nivel personal", ha admitido. Finalmente, el futbolista decidió cambiar de aires y fichar por el Mirandés. "Ha tomado una buena decisión de cambiar de aires, conocer otra gente y otra ciudad. Las puertas están abiertas cuando quiera", añadió.

Otro de los nombres propios del mercado ha sido el de Fran Sol. Peña ha explicado que el delantero es "un tío querido" por sus compañeros y por el club y que se habló con él sobre la posibilidad de una salida si aparecía una buena opción.

"No se dio y los contratos están para cumplirlos", ha afirmado el extremeño, que ha garantizado que la continuidad del atacante madrileño "no es una cuestión económica".

La renovación del portero Sandro Blazic también ha supuesto una de las operaciones importantes del verano.

"Estamos todos muy contentos. Era algo que queríamos desde hace meses", ha explicado Peña, quien también ha destacado la actitud de Carlos Abad. El guardameta, ahora en el rol de suplente, mantiene la capitanía y ha ayudado a la integración de su compañero. "Está al cien por cien y ejerce de capitán en el vestuario. Lo veo mejor que nunca", ha asegurado.

El primer tropiezo en el inicio de la temporada ha impedido que el balance sea completamente positivo, aunque el director deportivo mantiene intactas las opciones de pelear por el objetivo marcado.

"Solo hemos perdido un partido y la meta es estar arriba", ha señalado Peña, que ha hecho una defensa a ultranza de su entrenador, Beto Company.

Su renovación, ha asegurado Peña, no supuso ningún riesgo a pesar de que se llevó a cabo varios meses antes del final del curso. "No fue arriesgada. Lo teníamos claro con él y lo seguimos teniendo claro. Es el entrenador en el que confiamos y estamos seguros de que nos va a llevar al fútbol profesional", ha indicado.

El director deportivo considera que el Hércules también ha comenzado a construir una estructura que puede generar rendimiento deportivo y económico en el futuro.

"Cuando vine aquí no había nada a la hora de vender jugadores jóvenes ni de proyección. Por lo menos tenemos algo, opciones de futuro, y nos han tocado a la puerta por jugadores y han pagado traspaso", ha recordado.

Sobre el recurso presentado por el Real Murcia, indicó que el Hércules ya ha presentado su postura y se encuentra "a expensas de la respuesta por parte de la Federación"