Beto Company asume sin miedo el reto de diseñar el nuevo Hércules

El Hércules ya mira al próximo curso. Todavía quedan dos jornadas para cerrar la temporada, aún existe el incentivo de pelear por la Copa del Rey y el equipo de Alicante deberá afrontar este sábado una salida exigente en Algeciras, pero el club ya ha empezado a mover piezas pensando en el siguiente proyecto.

Y el gran protagonista de esa reconstrucción será Beto Company, que tendrá libertad para trabajar con las "herramientas" que más se adapten a su estilo. El valenciano asumió este jueves, sin rodeos, que el futuro deportivo del Hércules llevará su sello.

"Sí, cien por cien", respondió cuando se le preguntó si el próximo proyecto será diseñado por él. Y además lo hizo dejando clara una idea que explica bien el momento del club. "Habrá un responsable que será fácil de señalar. No tengo miedo a la responsabilidad y la asumo", espetó.

Company no escondió que la temporada ha dejado desgaste, decepciones y una evidente sensación de oportunidad perdida, pero también una enseñanza sobre la dureza de la categoría. El técnico pidió perspectiva al analizar la situación actual del Hércules, salvado sin sufrimientos en el tramo final, mientras históricos como Murcia o Nàstic de Tarragona todavía pelean por no caer al vacío competitivo.

"No mirar hacia abajo es un alivio y un peso que nos quitamos de encima", explicó el entrenador, aunque matizó rápidamente que no es una situación "para celebrar". "Es un golpe de realidad", insistió.

"Esta categoría es dura y jodida porque no perdona a nadie. Las diferencias entre los grandes y los que no lo son supuestamente no existen. Aquí nadie suma 90 puntos ni se pasea".

En ese escenario, Company ya trabaja junto a Paco Peña, que repetirá como secretario técnico, en la construcción del nuevo Hércules. Y ahí el técnico fue especialmente expresivo. Habló de una relación "excelente" con Peña, tanto a nivel profesional como personal, y dejó claro que la sintonía entre ambos será una de las bases del proyecto.

"Hablamos todos los días bastantes veces. Tenemos la idea muy clara", explicó el preparador, que calificó a Peña como "la persona más capacitada para llevar esto adelante".

El entrenador reconoció que el área deportiva debe mejorar tras una temporada irregular, aunque defendió también el trabajo realizado desde el club en cuestiones de infraestructura y recursos para el día a día.

"No hablo de lujos, pero sí de comodidad para que el rendimiento sea más alto", resumió.

El siguiente paso será construir una plantilla más competitiva. Ahí el técnico dejó otra reflexión importante. El Hércules quiere talento diferencial, futbolistas capaces de decidir partidos por sí solos, algo que, a su juicio, le ha faltado este curso.

"Los equipos de arriba tienen jugadores que te sacan algo de la chistera y convierten un mal partido en un más tres", argumentó Company, convencido de que el salto competitivo pasa por encontrar ese perfil de futbolista desequilibrante.

El rendimiento

También lanzó un mensaje interno sobre la exigencia que quiere instaurar en el próximo proyecto. "Si tu rendimiento no es bueno, no puedes estar en el Hércules", advirtió el entrenador, que insistió en que ningún jugador puede permitirse relajarse en estas dos últimas jornadas porque "cada minuto es una oportunidad" para demostrar que merece seguir.

Mientras el club empieza a dibujar el próximo curso, el Hércules todavía tiene presente el partido de este sábado ante el Algeciras. Company espera "un ambiente bonito", con un rival que pelea por el playoff y que llega "con mucha energía".

El técnico cree que su equipo tiene la oportunidad de romper "el maleficio de cada quince días" lejos del Rico Pérez y recordó que una victoria acercaría al Hércules a la Copa del Rey.

Golpe en la portería

El nuevo proyecto, sin embargo, arranca ya con un primer contratiempo importante. Sandro Blazic, una de las grandes revelaciones de la temporada y uno de los pilares sobre los que el Hércules pretendía construir el próximo curso, se perderá lo que resta de campeonato por una fractura distal de radio en la muñeca derecha.

El germano-esloveno es uno de los activos con más valor deportivo y económico de la plantilla, ya que su rendimiento había despertado el interés de varios equipos durante los últimos meses.

La lesión, producida tras una contusión en un entrenamiento, incluso podría requerir intervención quirúrgica, según confirmó el propio Company, que admitió que el portero no llegará "en plenitud" a la pretemporada, aunque sí podría estar disponible para el inicio del próximo campeonato.