La Asociación Herculanos valora interponer un recurso a la sentencia del 'caso Abde'

La Asociación Herculanos, colectivo que aglutina a aficionados, abonados y pequeños accionistas del Hércules, valora interponer un recurso a la sentencia del 'caso Abde', proceso al que se presentó como acusación particular, tras la absolución de los dirigentes del club alicantino de un presunto delito de alzamiento de bienes, informa Efe.



La Fiscalía, Hacienda y la acusación particular acusaron a los dirigentes herculanos de ocultar a Hacienda, entidad con la que el Hércules mantenía una deuda, parte del ingreso en 2021 de la cláusula del futbolista Abdessamad Ezzalzoul, desviada por el club de forma parcial y regular a una cuenta de su Fundación que permanecía inactiva desde hacía años.



Tras el juicio, celebrado en enero en dos jornadas, la Audiencia Provincial de Alicante decidió absolver a los acusados, el presidente de la entidad, Carlos Parodi, Valentín Botella, expresidente de la Fundación, y a los consejeros y patronos, José León y a José María Caruana, al considerar que, aunque de forma "atípica", no existió voluntad de defraudar a los acreedores ni de dejar de abonar la deuda.





Ocho días después del fallo, la Asociación Herculanos informó este martes, a través de un comunicado que recoge Efe, que valorará junto a su abogado, Pepe Ferrándiz, recurrir una sentencia que recuerda "no es firme".



El colectivo recordó que su motivación para presentarse como acusación fue "ayudar a esclarecer lo realmente sucedido" y "defender el prestigio del Hércules" como entidad.



La Asociación Herculanos consideró que ha quedado demostrado que los dirigentes del Hércules "maquinaron un plan para evitar que los dos millones de euros recibidos fueran embargados por la Agencia Tributaria, plan que arrancó con un endoso fraudulento a favor de la Fundación Hércules de Alicante".



Además, la agrupación añadió que la lectura de la sentencia "permite concluir irregularidades" que entiende "no pueden ser aplaudidas ni ensalzadas, pese a que la sentencia entienda que esas irregularidades no constituyen delito".

"El prestigio del Hércules como entidad queda dañado por las operaciones fraudulentas realizadas por sus directivos, pese a su absolución", afirmó la nota de la Asociación Herculanos.



El colectivo de aficionados apeló al derecho a "discrepar" al considerar que en la sentencia existe "una errónea aplicación de una concreta doctrina del Tribunal Supremo, la cual no encaja con los hechos realmente sucedidos y probados en la sentencia".

Por su parte, el abogado de Carlos Parodi, Nacho Gally, detalló entonces la crítica situación económica del club e insistió en que la voluntad del dirigente fue "sentarse desde el primer día con Hacienda" para saldar la deuda.

"No quiso eludir, sino cumplir. El Hércules siempre ha querido solucionar el problema. ¿Qué alzador de bienes llama a la puerta del deudor para buscar la forma de solucionar el problema?", se preguntó Gally.