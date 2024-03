Peña: "No hay dudas con Torrecilla, pero algo estamos haciendo mal y hay que mejorar"

El secretario técnico del Hércules, Paco Peña, aseguró este jueves que no hay dudas en el club sobre la continuidad del entrenador, Rubén Torrecilla, pero reconoció que "algo se está haciendo mal", en alusión a la mala dinámica, por lo que "tenemos que mejorar todos".

El extremeño, en declaraciones a Onda Cero Alicante, garantizó que Torrecilla será entrenador del Hércules hasta el final de la temporada aunque pierda ante el Terrassa.

"¿Por qué tantas dudas? Es el mejor entrenador para dirigir al Hércules, conoce la plantilla. Los chicos tienen que dar un paso, subir su nivel individual para volver a ser lo que eran antes", argumentó el técnico.

Peña también salió en defensa de la plantilla y consideró injusto que se califique a los jugadores como "mercenarios", como sucedió por parte de un grupo de aficionados tras el empate ante La Nucía la pasada jornada.

"Esta plantilla es muy honesta y doy la cara por ella. Son chicos honrados, un grupo. Lo mejor que se ha hecho es crear una familia con afición, a la que necesitamos y queremos que esté con el equipo y que se enganche", indicó Peña.

"Les pedimos que estén en este momento, porque los necesitamos más que nunca", añadió el secretario técnico, quien apuntó a las dos derrotas como local, ante Formentera (0-1) y Penya Independent (2-3), ambas con goles en el tiempo de prolongación, como las causantes del bajón deportivo del Hércules.

Peña dijo entender "la crispación" de parte de la afición "porque he estado nueve años en el Hércules y he pasado por todo" y aseguró que el propietario de la entidad, Enrique Ortiz, está involucrado en el proyecto y apoyando en todo lo que se pide.

"Todo lo que le he pedido me lo ha dado. Y si hubiera pedido más, me hubiera dado más. Si no vino un pivote es porque el que quisimos no pudo venir", argumentó.

Peña, que se hizo responsable de lo bueno y lo malo que ha hecho el equipo esta temporada, aseguró que la plantilla no quedó debilitada en el mercado de invierno "sino reforzada".

"Creo que a excepción del lateral derecho y del pivote defensivo la plantilla está súper compensada", reiteró el secretario técnico, quien insistió que lo único que le interesa hasta el final de la competición es que "afición y equipo vayan de la mano".

Por último, recordó que al Hércules, aunque esté lejos del ascenso directo, le quedará la vía de la promoción de ascenso, clasificación que tiene muy encarrilada el equipo.