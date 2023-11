Torrecilla: "Ante el Atlético Saguntino los detalles serán muy importantes"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, aseguró este viernes que en el encuentro del próximo domingo ante el Atlético Saguntino los detalles serán "muy importantes" y avisó de que su equipo deberá "ponerse el mono de trabajo" si quiere sumar los tres puntos. "Espero un partido a cara de perro", dijo el extremeño, quien aseguró que las condiciones del terreno de juego, de césped sintético y de reducidas dimensiones, condicionarán el juego

"Nos enfrentamos a un equipo que viene de perder y que estará muy motivado ante el Hércules. Hay que tener mucha concentración para sacar los tres puntos", incidió el entrenador, quien admitió que, aunque no es excusa, el terreno de juego condiciona la forma de preparar el partido.

"Preparar estos partidos es complicado. Supone cambiar de modelo, de botas, elección de jugadores… Hay que cambiarlo todo", insistió el entrenador, quien calificó a la Segunda Federación como una categoría "preciosa", si bien le pidió a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que debería marcar "un césped mínimo de última generación para jugar".

"Por ejemplo, como el de Terrassa, donde el balón corre y se puede jugar", explicó el extremeño, y añadió en que en superficies como la que va a jugar el Hércules el domingo "estás más cerca de lesionarte". Torrecilla confía en que el equipo se adapte a las circunstancias y ofrezca su mejor versión, como ya sucedió en Formentera o ante el Peña Independiente.

"Los detalles son fundamentales. Los rechaces, los despejes, el balón parado. Hay que jugar el mayor tiempo posible en campo rival. El que no gane los duelos, tiene mucho perdido", apostilló el preparador, quien afirmó que el campo del Saguntino "es el mejor del mundo porque es en el que vamos a competir".

El entrenador del Hércules reconoció que su equipo tiene ganas de romper la racha de empates "porque esto va de ganar" y señaló que la única diferencia con respecto a otras fases de la competición en las que su equipo ganaba es "que no tenemos la claridad de antes ante la portería".

"Es una cuestión de acierto", dijo el entrenador, quien afirmó que no está preocupado porque su equipo no ha sido inferior a los rivales y apenas recibe ocasiones de gol. El preparador garantizó que el Hércules buscará los tres puntos ante el Atlético Saguntino, pero valoró la importancia de "sumar siempre, tener regularidad e intentar no perder".

"Los puntos de uno en uno también suman mucho y son importantísimos", añadió Torrecilla, quien desveló que su delantero, Marcos Mendes, está arrepentido de su agresión a un jugador del Alzira que no fue sancionada con tarjeta roja al no ser apreciada por el colegiado.

"Le he puesto las imágenes y he hablado con él. Está arrepentido. Parece que le estaba insultando, pero eso va a pasar en muchos campos y hay que ser profesional porque puede perjudicar al equipo. Caso cerrado y que aprenda, porque son cosas del oficio", concluyó el entrenador, quien descartó al lateral Alfonso Candelas, lesionado, para el domingo.

