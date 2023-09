Torrecilla no frena y quiere que el Hércules siga con la ola de ilusión

Pocos entrenadores han necesitado menos tiempo que Rubén Torrecilla para meterse a la afición herculana en el bolsillo. Los resultados le han ayudado, pero el técnico extremeño ha calado entre la hinchada blanquiazul, sobre todo, por su capacidad de trabajo y su discurso honesto, ambicioso y directo.

En el club están encantados con él y no es un secreto que todo el mundo en el Rico Pérez bendice el cambio con Lolo Escobar, anterior inquilino del banquillo. "Nos tocó la lotería este verano" o "hemos salido ganando" son algunas de las frases que se deslizan cada vez con menos disimulo desde la sede herculana.

Torrecilla ya vivió algo parecido el pasado curso en Castellón, cuando un buen inicio de campeonato –situó al equipo líder– provocó el reventón de Castalia. El entrenador es consciente de que el equipo ha creado una "ola de ilusión" y pide no parar para aumentar la confianza del grupo y enganchar aún a más gente.

"La afición se siente identificada si ve un equipo currante, que compite y que siente el escudo", afirma el extremeño, quien desea que los rivales no se fijen sólo en lo que representa el Hércules por el peso de su historia, sino "en lo difícil que es de batir". "Siempre les digo a los jugadores que tienen que sudar sangre para ganarnos", señala el preparador, quien le pide al Hércules "que se divierta compitiendo".

Torrecilla asume que todo lo que sea sumar a lo largo del campeonato es positivo, pero no piensa a priori en un empate en Sant Andreu, donde le espera un rival herido en su orgullo y una nueva moqueta sintética sobre la que jugar. "Será un rival complicado en un campo al que va mucha gente. Sumar siempre es positivo, porque se trata de llenar la mochila de puntos para llegar a las últimas jornadas con opciones de conseguir el objetivo, pero nosotros queremos ganar todos los partidos", explica.

"Tenemos que seguir en la misma línea y no sacar pecho. Seguir trabajando porque ningún rival nos va a poner fácil ganar", añade el extremeño, al que no le preocupa la posibilidad de igualar el mejor arranque de temporada del equipo –cuatro victorias consecutivas– del último lustro. "Ni me lo planteo, es una anécdota. Tenemos que evadirnos de eso y tratar de sentirnos cómodos aunque sea un campo incómodo", ha insistido.

El técnico ha confirmado las ausencias de Nico Espinosa y Agustín Coscia para el domingo, aunque en ambos casos se ha mostrado optimista al valorar su recuperación. "Nico estaba bien, pero recayó en la última jugada del entrenamiento de la pasada semana. Estará pronto en el Rico Pérez, pero él está haciendo ahora la pretemporada", tranquiliza Torrecilla, quien también ha tenido palabras de elogio para el argentino, al que tiene ganas de ver "porque es una persona excelente y competitiva".

Torrecilla, que elogió el papel y la profesionalidad de Míchel Herrero, descartado en los últimos partidos por decisión técnica, ha desvelado que son los jugadores los que eligen el lanzador del penalti, si bien admite que no le gusta que haya discusiones entre ellos en el mismo campo, tal y como sucedió el pasado domingo. "De todas maneras, prefiero que haya hambre por meter gol y que quieran tirar el penalti a que se escondan", sentencia.

