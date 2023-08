El Hércules se queda seco en ataque en la pretemporada

Las pretemporadas son traicioneras y casi nunca descubren la realidad de un equipo, aunque en el caso del Hércules cualquier señal negativa sirve para poner en alerta al entorno, escaldado tras los fiascos de las temporadas anteriores. Tras un buen arranque de la preparación, con dos victorias en los dos primeros partidos, el equipo que entrena Rubén Torrecilla ha firmado dos derrotas en sus dos siguientes compromisos.

La última este mismo viernes en el Pinatar Arena ante una selección de la AFE formada por jugadores en paro que buscan de forma desesperada destacar en busca de un contrato. No hay puntos en juego por lo que no hay grandes daños, pero el partido ha puesto de manifiesto los problemas del Hércules para marcar.

El conjunto alicantino dominó, llegó al área y dispuso de múltiples ocasiones de gol, pero no marcó por segunda vez esta pretemporada. De hecho, a pesar de la escasa entidad de algunos de los rivales, el Hércules solo ha sido capaz de sumar dos tantos (ante Alcoyano y Santa Pola).

[Torrecilla y Peña piden unión para alcanzar el ascenso]

Las estadísticas son sospechosas, sobre todo para un club que lleva persiguiendo un goleador fiable desde hace una década, aunque no para Rubén Torrecilla, quien en declaraciones a los medios del club aseguró que no está preocupado por esta sequía anotadora.

“Me preocupa muy poco no hacer gol. Estaría más preocupado si el equipo no llegara y no generara, pero en todos los partidos creamos ocasiones”, comenta el extremeño, quien confía en que el Hércules mejore su eficacia ofensiva una vez comience la Liga.

“El equipo compite bien, presiona arriba y es dominador, por lo que hay que seguir trabajando”, destaca Torrecilla, quien valora que al Hércules solo le han marcado dos goles en la pretemporada, ambos de penalti.

Tampoco José Artiles, otro de los centrocampistas con poder ofensivo, cree que hay motivos para la alarma. “Generamos ocasiones, pero nos falta materializarlas”, asume el canario, quien añade que a estas alturas de la preparación la falta de pegada es algo que no preocupa en exceso.

De momento, el Hércules cuenta en su delantera con jugadores como Jean Paul, Marcos Mendes, Salah, Kalvin Ketu, Alvarito o Míchel, quienes aún no han visto puerta en la pretemporada. Juanmi García, un central, y Guti, del filial, han sido los goleadores.

El club alicantino, no es un secreto, aún busca en el mercado un delantero con gol que eleve el nivel y culmine toda la producción ofensiva del equipo porque sin pegada, ya que ha quedado demostrado, que será muy difícil pelear por el objetivo.

