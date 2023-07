Torrecilla y Peña piden unión para alcanzar el ascenso

El ascenso como objetivo y obligación. Ni el nuevo entrenador, Rubén Torrecilla, ni el secretario técnico, Paco Peña, maquillan la realidad y las urgencias del Hércules, cuyo único destino en el curso 2023-24 es escapar de una vez por todas de Segunda Federación.

"Sé a qué club vengo, a un histórico y que el objetivo es el ascenso, pero no se va a conseguir con el escudo, sino con unión, haciendo grupo y yendo todos en la misma dirección", afirma Torrecilla, quien ha desvelado en su presentación que enseguida se ilusionó con la oferta alicantina "porque al Hércules no se le puede decir que no".

El entrenador, que ya logró revitalizar al Castellón, otro equipo prisionero de su pasado, e ilusionar a su hinchada, asegura que la clave del éxito es "ser profesionales, no menospreciar a los rivales y adaptarse a cualquier circunstancia". "Es importante ilusionar a la gente, estar arriba y que vean un equipo con el que identificarse", explica Torrecilla, que desea construir un equipo que por encima de todo sea "competitivo".

[El Hércules mantiene el precio de los abonos y la recompensa a la fidelidad]

"Conozco el estadio a la afición y es uno de los equipos en los que se puede hacer algo importante. Quiero transmitir lo que era como jugador y lo que hice en equipos como el Castellón. Ganar, tener señas de identidad y adaptarnos a las circunstancias", añade el entrenador, quien evitó obsesionarse con la primera plaza.

"No es momento de hablar de eso, sino de conocer a la plantilla, acoplar y explicar a los nuevos que han venido qué es el Hércules y hacer una buena pretemporada. Lo primero es pensar en la primera jornada, en el Español B, porque ni no vamos a meternos mucha presión y el objetivo se consigue a lo largo de nueve o diez meses", ha explicado el extremeño.

El entrenador es consciente del ambiente de crispación de gran parte de la afición con Enrique Ortiz, el propietario del club, si bien no se muestra preocupado porque pueda afectar al equipo. "Lo que sé es que se ha dedicado a completar una plantilla competente, con jugadores de playoff y de superior categoría. La única forma de superar estas cosas es ganando. Estas rencillas pasan en muchos clubes y se pueden subsanar entre todos", ha finalizado.

Sin rencor con Lolo Escobar

Paco Peña ha comparecido este martes por primera vez desde el final del pasado curso. El extremeño no ha dudado en calificar la pasada temporada como "mala" y ha anunciado que al club aún le quedan por incorporar un delantero, un mediocentro, un lateral izquierdo sub 23 y un central. El técnico cuenta, en principio, con los canteranos Sergi Molina y Jean Paul para que se queden en la plantilla, si bien precisa que "ahora hay un entrenador nuevo y tiene que verlos".

El secretario técnico del Hércules también se refirió a la salida del Hércules, ya iniciada la planificación deportiva, del anterior entrenador, Lolo Escobar, que rompió de forma unilateral el compromiso para fichar por el Algeciras. "Es algo que no te esperas, pero la decisión la tomó él. Fueron días complicados", ha desvelado Peña, quien reconoce que la salida de Lolo Escobar afectó más "a nivel personal" que en lo que se refiere a la planificación deportiva.

"Se lo dije a él, pero ya está. Tiene mi teléfono para lo que haga falta y yo el suyo", comenta Peña, quien asegura que no sospechó que el entrenador pudiera abandonar el barco.

El técnico, que asegura tener la última decisión en la parcela deportiva, desea pasar página y afirma ahora "súper ilusionado" con el nuevo proyecto y el nuevo entrenador, por lo que pide a los aficionados "que confíen en el equipo".

"Estamos fichando jugadores que conocen la categoría, pero que también tienen ambición y ganas porque este club es una oportunidad para ellos", argumenta Peña, quien asegura no temer por su futuro si se repite una temporada como la pasada.

"No quiero mirar más allá del día a día. Sé que tenemos que ascender, que es lo que quieren todos los herculanos de verdad", señala Peña, quien ha adelantado que el Hércules disputará seis amistosos en la pretemporada.

Sigue los temas que te interesan