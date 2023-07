"Soy epiléptico, manden una ambulancia, no estoy bien": el mensaje que salvó la vida a un hombre en playa de San Juan

"Soy epiléptico, manden una ambulancia, no estoy bien". Este fue el angustioso mensaje de auxilio que la Policía Nacional recibió por medio de la aplicación ALERTCOPS y que permitió salvar la vida a un hombre que requería asistencia médica urgente en playa de San Juan.

Los hechos se produjeron en la madrugada del día 20 de julio, sobre las 04:25 horas. El Centro Inteligente de Coordinación Mando y Control (CIMACC)-SALA 091 de la Policía Nacional en Alicante recibió el mensaje por parte de un ciudadano que necesitaba ayuda.

El mensaje decía textualmente: "Por favor, estoy en playa San Juan, no conozco la zona. Y soy epiléptico. Manden una ambulancia, no estoy bien. Y tengo síntomas raros. Se me ha dormido la pierna izquierda, y media cara".

Sin perder tiempo, la Policía Nacional comisionó para que acudieran a la Playa de San Juan en busca de esta persona a agentes de la Policía Nacional destinados en el Grupo Operativo de Respuesta (G.O.R.) de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante y del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.) de la Comisaría Provincial de Alicante, mientras que la operadora de sala intentaba chatear con el requirente y averiguar más datos pero el perjudicado ya no contestaba.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar de los hechos y localizaron al varón tumbado en el suelo y en estado semiinconsciente, por lo que solicitaron a través de la Sala 091- CIMACC que acudiera al lugar una ambulancia mientras iniciaban las maniobras de primeros auxilios a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Alta a las pocas horas

Tras las primeras atenciones recibidas por los agentes, para evitar un empeoramiento en la salud de esta persona, se personó en el lugar una ambulancia que trasladó al varón al Hospital General de Alicante, donde fue asistido, recibiendo el alta a las pocas horas.

La Policía Nacional recuerda que la app ALERTCOPS es una aplicación para teléfonos móviles que facilita la comunicación de los ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entre otras funcionalidades, sirve para alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo.

En este caso también ha servido para que al lugar acudieran agentes de la Policía Nacional y socorrieran en primera instancia a la víctima a la vez que éstos solicitaban una ambulancia, por lo que la Policía Nacional recomienda su descarga y uso ya que la misma es muy intuitiva, incluso para personas mayores.

