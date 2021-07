Del Pozo: “Los aires de grandeza en el Hércules se han acabado”

Llegan las vacas flacas al Rico Pérez. Tiempos difíciles para la entidad herculana, que afrontará la próxima temporada sumergida en una economía de guerra como no se recuerda. Así lo ha admitido su director deportivo, Carmelo del Pozo, quien ha anunciado que los tiempos de grandeza del Hércules, a pesar de lo que pesa su historia, han llegado a su fin.

“No seremos dominantes en la categoría”, avisa el segoviano, quien desvela que el presupuesto del club alicantino será el “quinto o sexto” de la competición, por detrás incluso del resto de equipos de la provincia (Eldense, La Nucía e Intercity).

Antes de diseccionar el próximo proyecto, Del Pozo ha pedido perdón a la afición herculana por el “desastre” de la pasada temporada. El segoviano ha explicado que varios condicionantes que jugaron en contra del Hércules, pero dijo que no son “excusa”. Desveló que, tras el fiasco del descenso, puso su cargo a disposición de los dirigentes “porque no quería ser un problema”. “Renunciaba al contrato y a su duración. Con este club tengo un sentimiento muy fuerte y no vine aquí a buscar rédito económico”, explica.

A pesar de la aparente parálisis deportiva durante el último mes, Carmelo asegura que la dirección deportiva tiene trabajo adelantado que se dará a conocer en los próximos días. “Estamos en la cuarta categoría y hay que asumirlo. Tenemos que pasar página, pedir disculpas y ponernos las pilas”, insiste el director deportivo.

“Vamos a jugar en un grupo muy exigente en el que los recién ascendidos tienen mucho poder adquisitivo”, subraya Carmelo, quien asegura que un equipo de la provincia, sin desvelar el nombre, duplicó la oferta herculana por un jugador. “Intentaremos competir contra eso con el salario emocional y el escaparate que es el Hércules para todos los jugadores”, dice Del Pozo, quien diseñará una plantilla con “con 15 o 16 jugadores de muy buen nivel y el resto de la cantera”.

Cambio de rumbo

El director deportivo quiere un equipo “solidario y que defienda el escudo” y adelanta que habrá premios por incentivos “para que los jugadores sepan que cada partido es importante”. “No podemos vender el ascenso, pero sí que será un equipo ambicioso, competitivo, que luche por estar en la parte alta de la tabla y que sea cercano a su gente”, argumenta Del Pozo.

En este sentido, ha anunciado la no continuidad de Manolo Díaz en el banquillo. “Ha realizado un trabajo excepcional, pero hemos pensado que es mejor empezar el nuevo proyecto de cero. Creo que separarnos es lo más idóneo para él y para nosotros”, ha explicado el segoviano, quien también ha confirmado las rescisiones de contrato de forma unilateral de Yerai González y de Borja Martínez al aplicar una cláusula de descenso.

En cuanto al nuevo entrenador, Carmelo anunció que hablará con “cuatro o cinco candidatos” y que se guiará para su elección solo por criterios deportivos. “Quiero un entrenador que haga que el equipo juegue bien, que imponga disciplina, que apueste por un chico de 17 años si se lo merece y, sobre todo, que sepa que el Hércules está en la cuarta categoría”, ha incidido.

Jugadores como Raúl Ruiz, David Sánchez, Olmedo o Javi Pérez sí entran en los planes del club, al igual que Tano Bonnín, Moyita, Moisés o Pedro Sánchez, si bien estos últimos están “fuera de mercado para el Hércules”. “Intentaremos traer gente con afinidad a Alicante. No tendremos un gran presupuesto, pero eso no quiere decir que no tengamos ambición y que podamos ascender”, avisa el técnico, quien se mostró comprensivo con Enrique Ortiz, máximo propietario, y único mecenas actual del club.

“Es el que siempre pone el dinero. Desde hace 20 años que le llamaron. No tengo derecho a pedirle más”, señala Del Pozo, quien ha confirmado que esta temporada ha exigido mejoras en los servicios médicos y que se concluya la reforma del campo de entrenamiento de Fontcalent. “Ahora mismo es más importante tener un campo de entrenamiento o los servicios médicos que un jugador”, señala.

Del Pozo garantiza que cuenta con Abde, la gran promesa herculana, para la próxima temporada a no ser que llegue una oferta “irrechazable” y desvela que su relación con Toni Freixa, con el que Ortiz negocia para entregarle la gestión del club, “es buena”. “No sé si está dentro o fuera. Le dije que no iba a ser un problema para él o para el Hércules”, ha señalado el director deportivo. “El duelo ha acabado ya. Hay que ponerse las pilas”, ha sentenciado con tanta seriedad como energía.