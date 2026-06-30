El Elche sube los abonos, elimina los días del club y refuerza su apuesta por la fidelidad

El Elche ha presentado este martes su campaña de abonos para la temporada 2026/27 en Primera División con una subida de precios respecto al pasado curso, la eliminación de los denominados días del club y una batería de medidas orientadas a reforzar la fidelidad de los abonados y llenar cada jornada el estadio Martínez Valero.

La entidad, que afronta su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría y la vigésimo sexta de su historia en Primera, ha centrado el acto en el lema ‘A lo Elche’, una expresión que ha servido de hilo conductor para reivindicar la identidad del equipo, basada en la resistencia, la conexión con la grada y la capacidad de sobreponerse a las situaciones más adversas.

Pedro Schinocca, director general del club, ha sido el encargado de presentar la campaña y ha situado el momento actual como una fase de consolidación del proyecto. "Tenemos el reto de volver a mantener al Elche en Primera y de mejorar lo que hicimos el curso pasado", afirmó.

El acto ha estado acompañado por la proyección de un vídeo con reacciones de aficionados y un recorrido por algunos de los goles y victorias más emotivos de la historia reciente del equipo, con especial protagonismo para varios finales agónicos. El club ha querido reforzar así el componente emocional de una campaña que apela a la identidad franjiverde.

En ese contexto, Schinocca subrayó que "a este equipo y a esta afición no se les puede dar nunca por muertos", una frase que resume el mensaje que el club pretende transmitir con la nueva campaña.

En el plano económico, el Elche defendió la subida de precios al considerar que el abono responde a un producto de Primera División, al tiempo que insistió en su apuesta estratégica por el público joven como base del crecimiento de la masa social.

La campaña contempla cinco modalidades de abono: especial para mayores de 65 años y personas dependientes, adulto, juvenil, infantil y baby. Los precios para los abonados adultos oscilan entre los 990 euros de las localidades más caras de tribuna y los 265 euros de la grada de animación y los anillos superiores del estadio Martínez Valero.

Entre las principales novedades destaca la creación del Carnet Franjiverde, con un precio de 49,99 euros, que funcionará como puerta de entrada al sistema de abonados e incluirá descuentos en entradas seleccionadas, prioridad de acceso y ventajas en distintos partidos, además de beneficios relacionados con el Elche Femenino y los desplazamientos.

El club ha incorporado además un sistema de incentivos por asistencia, con descuentos del 10 % para quienes acudan al 90 % de los partidos y del 15 % para quienes completen el pleno. También exigirá haber utilizado el abono en al menos 15 encuentros para mantener el precio en futuras renovaciones, una medida con la que pretende reducir el número de asientos vacíos en el Martínez Valero.

"Queremos un Martínez Valero lleno", insistió Schinocca, que avanzó varias iniciativas para facilitar que los abonados que no puedan acudir al estadio liberen su asiento y tanto ellos como el propio club puedan beneficiarse de esa opción.

El Elche, que volverá a vender abonos durante la segunda quincena de julio en varios puntos de la provincia, sobre todo en la Vega Baja, también confirmó que la zona visitante mantendrá una capacidad aproximada de 2.000 localidades, ampliable o reducible en función del rival y de los acuerdos de reciprocidad entre clubes.

En paralelo, la entidad recordó que continúan las obras de modernización del Martínez Valero, con actuaciones en butacas, iluminación, aseos y fachada dentro de un proceso de reforma progresiva del estadio.

El objetivo del club es consolidar la masa social tras el récord de 27.000 abonados de la pasada temporada, una cifra que aspira a mantener en un estadio con capacidad para 31.800 espectadores.