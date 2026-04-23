El Elche se agarra al Martínez Valero para alcanzar la permanencia

El Elche se está agarrando al Martínez Valero como a un salvavidas en mitad de la corriente. Cada punto en casa ha pasado a ser oro en una temporada en la que el equipo de Eder Sarabia ha sostenido sus opciones de permanencia casi exclusivamente en su estadio, con su gente, con un ambiente que ha convertido varias noches en algo más que un partido de fútbol.

La victoria frente al Atlético de Madrid (3-2) no fue solo un impulso anímico. Fue también la confirmación de una tendencia ya muy marcada. El Elche vive de lo que hace en casa.

De los 35 puntos que suma, el 88,5% han sido recolectados en el Martínez Valero, donde ha firmado ocho victorias y solo ha caído ante rivales de entidad como Villarreal y Barcelona. Un balance que sostiene, pero que también deja una lectura evidente.

Porque fuera de casa el Elche no ha ganado todavía. Es el único equipo de la categoría en esa situación. Apenas cuatro puntos lejos del Martínez Valero explican por qué el margen sigue siendo tan corto, pese a la fortaleza como local. Y ahí aparece la realidad que en el vestuario nadie quiere perder de vista. Quedan solo dos partidos en casa. Dos.

El equipo ha encadenado en su estadio una racha que le ha permitido seguir enganchado a la pelea. El triunfo ante el Atlético se suma a los logrados frente al Mallorca y el Valencia, una secuencia que iguala su mejor momento del curso. Antes ya había vivido algo parecido con Levante, Oviedo y Celta. El Martínez Valero aprieta, empuja y sostiene.

Sarabia insiste en un concepto que repite cada vez que habla de su equipo. Energía. Una energía que nace de la grada y acaba trasladándose al césped. "Es algo que viene de la temporada pasada y que nos permite vivir noches especiales", dijo tras ganar al Atlético.

No será suficiente

En el vestuario, sin embargo, el mensaje es más directo. El defensa austriaco David Affengruber, uno de los nombres propios del partido ante el Atlético, lo resumió sin rodeos. "Quedan seis partidos y queremos ganarlos todos. Tenemos que buscar ya la primera victoria fuera de casa. Partido a partido y veremos hasta dónde llegamos", señaló.

El Elche, además, llega a este tramo decisivo con un dato que cambia el enfoque. Está a seis puntos del descenso con el calendario ya en su fase final, lo que le permite depender de sí mismo para lograr la permanencia, un escenario que en el club se valora como clave a estas alturas del campeonato.

El Elche ha encontrado en su estadio un refugio, pero también un límite evidente. La permanencia no se va a decidir solo en el Martínez Valero, donde aún deben pasar Getafe y Alavés. En el club ya se asume que la salvación puede moverse por encima de los 42 puntos, en una de las permanencias más exigentes de los últimos años por la igualdad en la parte baja.