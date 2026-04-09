Sarabia: "Celebraré más la permanencia que el ascenso"

El Elche está solo en esta aventura, casi contra la historia reciente que condena a los recién ascendidos, y nadie les va a regalar nada. La segunda vuelta está siendo durísima y está dejando un desgaste evidente en el proyecto de Eder Sarabia.

Tras la pasada jornada, el equipo franjiverde volvió a caer en zona de descenso y el técnico confesó, por primera vez, que celebrará más "la permanencia que el ascenso", porque considera que sobrevivir en LaLiga será un logro aún más importante y épico.

El derbi ante el Valencia, a la vuelta de la esquina, se presenta como decisivo y Sarabia subrayó su trascendencia.

"Es el partido inmediato, por la importancia de lo que hay en juego y porque es un rival que puede estar en la pomada con nosotros", explicó. Según el técnico, la clave será mantener responsabilidad y rigor para poder revertir la situación y repetir la reacción que ya tuvieron ante el Mallorca.

"Estamos mentalizados y tenemos claro la responsabilidad y el rigor y a partir de ahí poder demostrar, como ante el Mallorca, que en una situación exigente fuimos capaces de darle la vuelta al partido con personalidad, juego y orgullo", afirmó.

Sarabia quiere un equipo valiente, agresivo y con energía, capaz de conectar con la afición en casa. "Queremos ser un equipo con iniciativa, valentía y agresividad que enganche a nuestra gente. Que en casa meta a la afición en el partido y transmita hambre de ganar los duelos", dijo.

El técnico explicó que el objetivo es que cada jugador aporte según las necesidades del partido y que el equipo mantenga hambre, rigor y orgullo en cada acción.

Sobre la preparación para el derbi, Sarabia señaló que está analizando al Valencia para decidir posibles ajustes tácticos. "Quiero ver qué nos pueden hacer ellos, qué nos hicieron en la primera vuelta y qué están haciendo diferente ahora. Tenemos jugadores de diferentes perfiles para jugar de diferentes maneras", comentó.

Cuestión de detalles

El vasco reconoció que los detalles han condicionado la segunda vuelta. "Hemos sacado pocos puntos y creo que nos merecemos más, pero si no los tenemos ha sido por un penalti, una expulsión o un acierto del rival", señaló.

Aun así, aseguró que la plantilla mantiene claridad y convencimiento y que con pequeños ajustes pueden mejorar la finura que da los resultados positivos.

Sarabia puso especial énfasis en la conexión con la afición. "Esto va de todos. Esos pequeños detalles que tenemos que cambiar, comenzando por mí, con el olfato de lo que necesita el equipo, y añadir otras cosas como orgullo, responsabilidad y hambre", indicó.

El Elche recupera para este partido a Chust y John, pero mantiene la duda de Aguado. El que ya tiene fecha de regreso es Héctor Fort, al que el entrenador espera volver a tener a su disposición para el partido ante el Atlético del 22 de abril.

El catalán se lesionó a finales del pasado año y tras ser operado ha completado gran parte de la recuperación con supervisión del Barcelona antes de volver al club hace dos semanas.

También se pronunció sobre la lesión de Grady Diangana y su retraso en el regreso tras lograr la clasificación con su país para el Mundial. El vasco se alegró por el éxito de su jugador con la República Democrática del Congo, aunque el club tomará algunas decisiones sobre su vuelta, en alusión a una posible sanción interna.